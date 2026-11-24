معاون حقوق عامه دادستانی تهران در همایش ملی حکمرانی قضایی و مدیریت پسماند با تأکید بر اصول ۴۰ و ۵۰ قانون اساسی و سند تحول قضایی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۷ پرونده کلان زیست‌محیطی و آلودگی هوا در دادسرا‌ها تشکیل و پیگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ولی‌الله مهبودی گفت: نابرابری میان سود حاصل از تخلف و جرایم قانونی وجود دارد و متأسفانه تناسبی میان مجازات‌های مالی و سود کلان ناشی از تخلفات زیست‌محیطی نیست و بسیاری از واحد‌ها ترجیح می‌دهند جریمه بپردازند، اما قوانین را دور بزنند.

مهبودی چالش‌های کلان زنجیره پسماند از تولید تا دفن را مطرح کرد و تأکید کرد: از جمله مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه پسماند، نرخ پایین تفکیک است؛ نرخ تفکیک از مبدأ در کشور کمتر از ۱۲ درصد و نرخ بازیافت پلاستیک کمتر از ۱۴ درصد است؛ این در حالی است که میانگین جهانی بازیافت در برخی کشور‌ها به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد. روزانه حدود ۶۰۰ هزار تن زباله عادی در کشور تولید می‌شود که نشان‌دهنده عمق شکاف میان واقعیت‌ها و استاندارد‌های جهانی است.

معاون حقوق عامه دادستانی تهران به پسماند‌های پزشکی و صنعتی پرداخت و افزود: ضعف در تفکیک اصولی پسماند‌های عفونی، تیز و برنده در مطب‌ها و مراکز خرد درمانی، به همراه انباشت لجن‌های سمی و خطرناک در شهرک‌های صنعتی، تهدیدی مستقیم علیه سلامت شهروندان است.

از سوی دیگر، توجه به اقتصاد زیرزمینی و گاراژ‌های غیرمجاز، فعالیت مراکز تفکیک غیرمجاز، سوزاندن سیم و لاستیک در حاشیه بزرگراه‌ها و انتشار آلاینده‌های سمی، نیازمند ورود قاطع و انسداد فیزیکی این مراکز است.

معاون حقوق عامه دادستانی تهران راهکار‌های دادستانی برای عبور از مدیریت روزمره پسماند را مطرح کرد و تأکید کرد: راه‌اندازی «اورژانس محیط‌زیست» در کلان‌شهر‌ها الزامی است؛ اتصال برخط تمامی حلقه‌های تولید، پردازش و دفن پسماند‌های صنعتی، پزشکی و ویژه به سامانه جامع محیط‌زیست؛ بازنگری در تعرفه‌های خدمات پسماند و اعمال مسئولیت مالی و قانونی تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا در قبال بازیافت محصولات.

مهبودی افزود: ایجاد فرماندهی واحد و تقسیم کار شفاف و قابل راستی‌آزمایی میان شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارت بهداشت و سازمان محیط‌زیست ضروری است تا هیچ دستگاهی نتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.