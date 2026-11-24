

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان چهارشنبه چهارم آذر با هفت دیدار در شهر‌های اصفهان، ایزدشهر، تهران، مشهد، یزد، اسلامشهر و رفسنجان برگزار می‌شود.

در گروه نخست، تیم مهرگان مازندران با چهار برد و ۱۲ امتیاز صدرنشین است و این هفته فولاد مبارکه سپاهان، پاس گرگان و سایر تیم‌های این گروه برای بهبود موقعیت خود در جدول رقابت خواهند کرد.

فولاد سیرجان ایرانیان که با سه برد و هشت امتیاز در رده دوم جدول گروه نخست قرار دارد، به دلیل حضور در رقابت‌های لیگ مردان آسیای مرکزی این هفته نیز به میدان نمی‌رود و دیدار این تیم مقابل چادرملو اردکان به زمان دیگری موکول شده است.

در یکی از دیدار‌های مهم این گروه، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان میزبان مهرگان مازندران خواهد بود. مهرگان که با چهار پیروزی در صدر جدول قرار دارد، به دنبال تداوم روند موفق خود است و سپاهان نیز برای نزدیک شدن به جمع تیم‌های بالای جدول به سه امتیاز این مسابقه چشم دوخته است.

همچنین تهران بیشه چمستان در ایزدشهر میزبان پاس گرگان خواهد بود. پاس با دو برد و هفت امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد و چمستان که هنوز به پیروزی نرسیده، برای کسب نخستین برد خود در این رقابت‌ها تلاش می‌کند. این دیدار حساسیت دربی استان‌های شمالی کشور را نیز به همراه دارد.

در دیگر مسابقه این گروه نیز استقلال مشهد در سالن شهید رئیسی مجموعه ورزشی ثامن میزبان رازین پلیمر است؛ دو تیمی که با هفت امتیاز در جدول شرایط نزدیکی دارند و برنده این دیدار جایگاه بهتر جدول را به دست می‌آورد.

در گروه دوم، پیکان تهران با پنج برد و ۱۲ امتیاز صدرنشین است و طبیعت اسلامشهر نیز با چهار برد و ۱۲ امتیاز در تعقیب این تیم قرار دارد. شهرداری ارومیه با سه برد و ۱۰ امتیاز در رده سوم است و صنعتگران امید نیز با سه برد و ۹ امتیاز جایگاه چهارم را در اختیار دارد.

شهرداری ارومیه در یکی از دیدار‌های حساس این هفته و در سالن خانگی خود از شهداب یزد پذیرایی می‌کند.

در دیگر دیدار حساس این گروه، صنعتگران امید میزبان پیکان تهران خواهد بود. جدالی سخت برای دو سرمربی با تجربه ایران (پیمان اکبری و محمدرضا تندروان) که رقابت خاصی هم در والیبال با یکدیگر دارند.

طبیعت اسلامشهر نیز در خانه به مصاف شهروند قزوین می‌رود. مس رفسنجان و مس سونگون تبریز نیز در رفسنجان برای کسب دومین برد به مصاف یکدیگر می‌روند.

برنامه کامل هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان به قرار زیر است:

گروه نخست

مشهد، سالن شهید رئیسی، ساعت ۱۵

استقلال مشهد – رازین پلیمر

اصفهان، سالن ۲۵ آبان، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – مهرگان مازندران

ایزدشهر، سالن شهدای ایزدشهر، ساعت ۱۶

تهران بیشه چمستان – پاس گرگان

دیدار فولاد سیرجان ایرانیان – چادرملو اردکان به دلیل حضور فولاد سیرجان در رقابت‌های لیگ مردان آسیای مرکزی به زمان دیگری موکول شده است.

گروه دوم

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۵

مس رفسنجان – مس سونگون تبریز

ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶

شهرداری ارومیه – شهداب یزد

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – شهروند قزوین

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷

صنعتگران امید – پیکان تهران