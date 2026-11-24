مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور در اصفهان، به مناسبت سالروز تکریم مادران و همسران شهدا، مراسمی را برای تجلیل از ایثار و استقامت همسران شهدای والامقام هوانیروز برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم که با حضور سرهنگ ستاد خلبان اشکان دلگشایی، فرمانده مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور، و حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا کیانی، رئیس عقیدتی سیاسی مرکز برگزار شد، از همسران گرانقدر شهیدان حامد سروآزاد، سرهنگ خلبان دارالبلوطی، خلبان غلامرضا فروتن‌مقدم و خلبان سلاجقه قدردانی شد.

شرکت‌کنندگان در این نشست، با یاد و خاطره این عزیزان، بر نقش بی‌بدیل و حیاتی همسران شهدا در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند. فرمانده مرکز هوانیروز در سخنان خود، صبر و شجاعت این بانوان را الگویی برای تمام جامعه دانست و خاطرنشان کرد که استقامت آنها، یکی از ستون‌های اصلی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در کشور است.

مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن‌پور، یکی از مراکز کلیدی در تربیت نیروی متخصص هوانوردی در نیرو‌های مسلح است که همواره در کنار فعالیت‌های آموزشی، بخش‌های عقیدتی و فرهنگی خود را نیز با هدف ترویج ارزش‌های انقلابی و تکریم ایثارگری‌ها تقویت کرده است. این مراسم بخشی از برنامه‌های مستمر این مرکز برای بزرگداشت جایگاه خانواده‌های ایثارگر در ساختار دفاعی و امنیتی کشور محسوب می‌شود.