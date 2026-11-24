معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر نقش استادان در تحقق دانشگاه پویا، هوشمند و جامعه‌محور گفت: تحول در آموزش عالی زمانی محقق می‌شود که استادان در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و استفاده از فناوری‌های نوین نقش محوری داشته باشند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر ابوالفضل واحدی در چهارمین آیین تقدیر از سرآمدان آموزشی کشور، با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در معاونت آموزشی وزارت علوم اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف پاسخگویی به مأموریت‌های دانشگاه در حوزه پویایی، هوشمندسازی آموزش و مسئولیت‌پذیری اجتماعی طراحی شده‌اند و تحقق آنها به مشارکت و اثرگذاری استادان وابسته است.

وی با بیان اینکه شیوه‌های آموزش و انتقال دانش در دانشگاه‌ها در حال تغییر است، افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در آموزش و پیوند دادن پژوهش با فرایند یاددهی و یادگیری، از جمله محور‌هایی است که در بازنگری آیین‌نامه سرآمدی آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به بازنگری این آیین‌نامه برای اجرای دوره آینده گفت: برنامه سرآمدی آموزشی پیش از سال ۱۳۹۶ مطرح بوده، اما آیین‌نامه جدید از سال ۱۴۰۱ تدوین و اجرایی شده و امسال چهارمین دوره تقدیر از سرآمدان آموزشی برگزار می‌شود.

واحدی در ادامه به پیش‌بینی بخشی ویژه در آیین امسال برای معرفی جلوه‌های ویژه معلمی در حادثه میناب اشاره کرد و گفت: در جریان بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، روایت‌هایی از فداکاری معلمان در حمایت از دانش‌آموزان در لحظات حمله مطرح شد؛ از جمله معلمی که هنگام حادثه دانش‌آموزی را در آغوش گرفته و از او محافظت کرده بود.

وی افزود: بر همین اساس، تصمیم گرفته شد در کنار تقدیر از استادان سرآمد آموزشی، از یکی از جلوه‌های ویژه معلمی نیز تجلیل شود؛ اقدامی که با هدف ثبت و حفظ این روایت‌ها و جلوگیری از فراموش شدن ابعاد انسانی این حادثه در حافظه جامعه انجام می‌شود.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین با اشاره به انتخاب یکی از استادان دانشگاه علوم دریایی نوشهر برای دریافت این عنوان گفت: در این بخش، اقداماتی مورد توجه قرار گرفته که فراتر از مسئولیت‌های معمول آموزشی بوده و در تقویت تاب‌آوری اجتماعی و ایفای مسئولیت معلمی نقش داشته است.

واحدی در پایان با تبریک به استادان برگزیده، بر ضرورت حفظ جایگاه معلمی در تحولات آموزش عالی تأکید کرد.