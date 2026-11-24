معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه از ثبت‌نام ۶۷ هزار و ۸۴۳ نفر در چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خبر داد و گفت: مرحله نهایی این رقابت‌ها از ۱۴ آذرماه در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سید ناصرالدین نوری‌زاد، در نشست خبری تشریح برنامه‌ها و جزئیات چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، با اشاره به جایگاه این رویداد در ترویج فرهنگ قرآنی کشور، گفت: سازمان اوقاف علاوه بر صیانت از موقوفات و اجرای امینانه نیات واقفان، در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی نیز از مجموعه‌های پیشرو کشور است و مسئولیت برگزاری مسابقات داخلی و بین‌المللی قرآن کریم را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه در این دوره ۶۷ هزار و ۸۴۳ نفر در رشته‌های مختلف ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: از این تعداد ۴۲ هزار و ۴۶۰ نفر در بخش آوایی و ۲۵ هزار و ۳۸۳ نفر در بخش معارفی نام‌نویسی کرده‌اند.

نوری‌زاد با اشاره به برگزاری مرحله نهایی مسابقات در شهر مقدس قم اظهار داشت: آیین افتتاحیه این رقابت‌ها، شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح در مرکز همایش‌های غدیر قم برگزار می‌شود و رقابت‌های بخش آوایی تا ۱۹ آذر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در مرحله نهایی ۳۲۳ نفر از برگزیدگان شامل ۱۳۱ بانوی قرآنی و ۱۹۲ آقا حضور خواهند داشت. همچنین ۱۹ گروه همسرایی و همخوانی قرآن کریم در بخش خواهران و برادران به رقابت می‌پردازند.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف از افزایش ۷۰ درصدی جوایز تمامی رشته‌ها نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: اضافه شدن رشته پنج جزء برای بزرگسالان و رشته‌های پنج، ۱۰ و ۲۰ جزء برای گروه سنی زیر ۱۸ سال از جمله تغییرات این دوره است.

وی همچنین از برگزاری مسابقات معارفی از ۲۰ آذرماه در سالن اجتماعات امامزاده سید علی قم خبر داد و افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های تفسیر قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

نوری‌زاد با اشاره به استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای نظارت و ارزیابی عملکرد داوران و عوامل اجرایی، گفت: در این دوره فرآیند ارزیابی و نظارت بر مسابقات با بهره‌گیری از سامانه‌های برخط انجام شده است تا کیفیت برگزاری رقابت‌ها ارتقا یابد.

وی در پایان تأکید کرد: با وجود شرایط خاص کشور، مسابقات سراسری قرآن کریم با قوت برگزار می‌شود و تلاش داریم این دوره را با کیفیتی بالاتر و گستردگی بیشتر برگزار کنیم.