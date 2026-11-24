دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اصلاح فوری محدودیت‌های ۷۰ تا ۸۰ درصدی و خارج از برنامه تأمین برق شرکت‌های زنجیره فولاد شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای احمد دنیانور در نامه‌ای خطاب به معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به اعمال محدودیت‌های شدید و خارج از برنامه تأمین برق صنایع زنجیره فولاد اعتراض کرد و خواستار پیگیری فوری و اصلاح محدودیت‌های اعمال‌شده شد.

او در این نامه با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از وزارت صمت در خصوص برنامه تأمین برق و گاز صنایع از ابتدای آذرماه امسال، گفت: با توجه به برنامه اعلام‌شده مبنی بر تأمین ۵۰ درصد برق مورد نیاز صنایع از محل شبکه سراسری، انتظار می‌رفت محدودیت‌های اعمالی بر اساس برنامه مذکور و با هماهنگی قبلی صورت پذیرد.

با این حال، برخلاف برنامه اعلام‌شده، از تاریخ ۲۸ آبان‌ماه تا پایان امسال، محدودیت‌های شدید برق به میزان ۷۰ تا ۸۰ درصد برای شرکت‌های زنجیره فولاد اعمال شده است؛ این در حالی است که اعمال چنین محدودیت‌هایی بدون اطلاع قبلی و با شدت فراتر از برنامه اعلام‌شده، موجب بروز اختلال جدی در روند تولید و برنامه‌ریزی تولید و زنجیره ارزش‌های صنعتی شده است.

دبیر انجمن فولاد همچنین با تأکید بر اهمیت محدودیت‌های اعلام‌شده در شرایطی که عملاً امکان تأمین برق از بازار بورس انرژی و خرید برق آزاد نیز برای صنایع فراهم نیست، تصریح کرد: در چنین شرایطی، صنایع فولادی بدون برخورداری از فرصت کافی برای برنامه‌ریزی و تأمین مسیر‌های جایگزین، با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند که استمرار تولید، ایفای تعهدات و پایداری فعالیت شرکت‌های زنجیره فولاد را با اختلال مواجه می‌کند.