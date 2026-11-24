مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از پرداخت هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان و نیازمندان تحت حمایت این نهاد در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، مجید الهی‌راد با اشاره به اینکه این تسهیلات از محل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پرداخت شده است، افزود: در مجموع سه هزار و ۴۸۵ فقره تسهیلات به مبلغ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال در نیمه نخست امسال به مددجویان استان پرداخت شده است.

الهی‌راد بااعلام اینکه از مجموع تسهیلات پرداختی، دو هزار و ۴۰۲ فقره به مبلغ ۹۲۷ میلیارد ریال از محل صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در بخش‌های مختلف به نیازمندان اختصاص یافته است اضافه کرد: تسهیلات، شامل هزار و ۲۲۵ فقره در حوزه حمایت به مبلغ ۳۵۶ میلیارد ریال، ۳۳۱ فقره در حوزه اشتغال به مبلغ ۲۰۱ میلیارد ریال، ۳۵۱ فقره در حوزه مسکن به مبلغ ۱۹۴ میلیارد ریال و ۸۸ فقره در حوزه فرهنگی به مبلغ ۳۳ میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: همچنین ۴۰۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال در سایر بخش‌ها از جمله کمک به سفر اربعین و دیگر نیاز‌های مددجویان از طریق صندوق امداد ولایت پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به همکاری بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در تأمین منابع مالی مورد نیاز مددجویان گفت: در نیمه نخست امسال نیز هزار و ۸۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۲۴ میلیارد ریال از محل این بانک پرداخت شده که ۹۵۷ فقره در حوزه حمایت، ۳۹ فقره در حوزه اشتغال، ۶۹ فقره در بخش ساخت و تأمین مسکن و ۱۸ فقره در حوزه فرهنگی بوده است.

الهی‌راد با تأکید بر نقش تسهیلات قرض‌الحسنه در گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های نیازمند، تصریح کرد: این تسهیلات با هدف پاسخگویی به نیاز‌های ضروری مددجویان، کاهش مشکلات معیشتی و فراهم کردن زمینه بهبود شرایط زندگی آنان پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد کمیته امداد در پرداخت تسهیلات، توجه به نیاز‌های واقعی خانواده‌ها و هدایت منابع به سمت توانمندسازی، ایجاد درآمد پایدار، تأمین مسکن و رفع مشکلات اساسی مددجویان است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق امداد ولایت و تعامل با شبکه بانکی، زمینه خدمت‌رسانی مؤثرتر به جامعه هدف فراهم شود.