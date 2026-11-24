به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به اینکه تَرال» به معنای «زیبارو» است، گفت: این قطعه موسیقی تلاش دارد با تکیه بر ریشه‌های موسیقی اصیل بختیاری، جلوه‌ای تازه از نغمه‌ها و فرهنگ موسیقایی ایل را به مخاطبان ارائه کند.

فرجی افزود: ملودی این اثر برگرفته از نوا‌های اصیل کرنا و سرنای بختیاری است و این نغمه‌های کهن و ریشه‌دار، اصالت و هویت فرهنگی مردمان زاگرس را نمایان می‌سازد.

به گفته وی شعر این اثر را فیض‌الله طاهری اردلی سروده است و آهنگسازی و تنظیم موسیقی را سروش بختیاری و مهدی اسفنانی و میلاد صادقی خواننندگی آن را بر عهده داشته است.