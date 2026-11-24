مراسم پایانی سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر هرمزگان با معرفی برگزیدگان و گروه‌های نمایشی برتر در دو بخش رقابت صحنه‌ای و خیابانی برگزار شد.

معرفی آثار و افراد برتر سی و هشتمین جشنواره تئاتر هرمزگان

معرفی آثار و افراد برتر سی و هشتمین جشنواره تئاتر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در این مراسم گفت: در جشنواره سی و هشتم ۲۶ اثر شامل ۱۴ اثر صحنه‌ای و ۱۲ اثر خیابانی به نمایش گذاشته شد.

فرخنده جلالی با اشاره به مشارکت هنرمندان شهرستان میناب در این دوره از جشنواره افزود: از مجموع آثار نمایشی این جشنواره، هفت اثر با تلاش هنرمندان میناب تهیه و اجرا شد که پنج اثر در بخش خیابانی و ۲ اثر در بخش صحنه‌ای بود.

وی با اشاره به حضور پررنگ هنرمندان استان در رویداد‌های ملی و بین‌المللی گفت: تئاتر هرمزگان جریانی پویا و مستمر است و حضور هنرمندان این استان در جشنواره‌های مختلف نشان‌دهنده ظرفیت‌های گسترده هنر‌های نمایشی در این منطقه است.

وی با اشاره به دستاورد‌های پژوهشی هنرمندان هرمزگان افزود: در سمینار پژوهشی جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، نسیبه جمشیدی و علیرضا داوری، ۲ پژوهشگر هرمزگانی، مقاله‌های علمی خود را ارائه کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان همچنین از گنجانده شدن کتاب «نگاهی به مبانی نمایش، نمایشنامه‌نویسی و تحلیل نمایشنامه» اثر بابک دهقانی، هنرمند و پژوهشگر استان، در منابع درسی دانشگاه فرهنگیان کشور خبر داد.

فرخنده جلالی با اشاره به حضور هنرمندان هرمزگان در جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت افزود: چهار نماینده از استان در این رویداد حضور داشتند که در بخش خیابانی نمایش‌های «نذر ناتمام» به کارگردانی حبیب‌الله ناصری و «کوچک‌تر از نخل به بلندای آسمان» به کارگردانی ایوب رحیمی، در بخش صحنه‌ای نمایش «ظهور پوتین» به کارگردانی کوروش سلمانی و نمایش «قبولی اسفند» به کارگردانی حسن سبحانی از جمله آثاری بودند که به عنوان نماینده هرمزگان در این جشنواره حضور داشتند.

بر اساس رای داوران در بخش خیابانی این جشنواره در طراحی لباس، از شهلا قاسمی برای طراحی لباس نمایش «سور دریا» تقدیر شد و عذرا رمضان‌زاده برای طراحی لباس نمایش «وطن وتن» رتبه نخست را کسب کردند.

در بخش طراحی میدان نیز داوود رمضان‌زاده برای نمایش «ایت ایز بوک» به‌عنوان برگزیده معرفی شد.

در بخش موسیقی، مصطفی نظری برای نمایش «وطن و تن» رتبه نخست، محمدعلی یگانه‌شناس برای نمایش «ایت ایز بوک» رتبه دوم و شیرزاد عشقی برای نمایش «دوچرخه» رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش بازیگری زن، شیوا قاسمی برای نمایش «سور دریا» رتبه نخست را به دست آورد و زهره حسین‌پور برای نمایش «وطن وتن» و ماهان صابری برای نمایش «من و زندگی» به‌صورت مشترک رتبه دوم را کسب کردند.

در بخش بازیگری مرد، ابوالقاسم احدیان برای نمایش «ایت ایز بوک» رتبه نخست، داوود رمضان‌زاده برای همین نمایش رتبه دوم و محمد رستگار برای نمایش «خیابانی سوی چشم» از بندر خمیر رتبه سوم را به دست آوردند.

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در این بخش همچنین از احمد شنبه نیا، هنرمند پیشکسوت هنر‌های نمایشی، برای بازی در نمایش «تابوت شهرت» از بندر خمیر تقدیر شد.

در بخش طرح و ایده، داوود رمضان‌زاده برای نمایش «ایت ایز بوک» رتبه نخست و احسان کریم‌آبادی برای نمایش «دوچرخه» رتبه دوم را کسب کردند و همچنین از علی آموخته‌نژاد، نویسنده نمایش «خیابانی سوی چشم» از بندر خمیر، تقدیر شد.

در بخش کارگردانی، داوود رمضان‌زاده برای نمایش «ایت ایز بوک» رتبه نخست، سجاد شنبه پور برای نمایش «وطن وتن» رتبه دوم و احسان کریم‌آبادی برای نمایش «دوچرخه» و شیوا قاسمی برای نمایش «سور دریا» به‌صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

داوری بخش خیابانی این جشنواره برعهده سعید موحد، حسن سبحانی میناب و حبیب الله ناصری بود.

در بخش صحنه‌ای سی و هشتمین دوره جشنواره تئاتر استان هرمزگان در طراحی بروشور، از پگاه امیری برای نمایش «مغ کشی» و یونس دهقانی برای نمایش «غمگین‌ترین آهنگ دنیا» به‌صورت مشترک تقدیر شد.

در بخش طراحی نور، هیئت داوران هیچ انتخابی نداشت.

در بخش طراحی صحنه، از رضا جوزری برای طراحی صحنه نمایش «نخل‌های بی سر» تقدیر شد؛ پریا دهقانی برای نمایش «فقط مکنارمو باز کردم تا موهامو ببینه» رتبه سوم و علی رحیمی برای نمایش «غمگین‌ترین آهنگ دنیا» رتبه دوم را کسب کردند و رتبه نخست انتخاب نشد.

در بخش طراحی لباس، فاطیما پشتکوهی برای نمایش «فقط مکنارمو باز کردم تا موهامو ببینه» و الهام افشار برای نمایش «نخل‌های بی سر» به‌صورت مشترک رتبه سوم و تسنیم صابری برای نمایش «مغ کشی» رتبه دوم را به دست آوردند.

در بخش گریم، از فاطمه سیا‌هوشی برای نمایش «ژنرال» و سیما پورسالاری برای نمایش «فقط مکنارمو باز کردم تا موهامو ببینه» به‌صورت مشترک تقدیر شد و هیئت داوران در این بخش انتخابی برای رتبه نخست نداشت.

در بخش موسیقی، سعید محمدی برای نمایش «غمگین‌ترین آهنگ دنیا» رتبه دوم و نجمه ناصری برای نمایش «فقط مکنارمو باز کردم تا موهامو ببینه» رتبه سوم را کسب کردند و رتبه نخست انتخاب نشد.

در بخش بازیگری مرد، از عبدالرضا بلوچ‌نژاد و عبدالله دستان به پاس یک عمر حضور ارزشمند و تأثیرگذار بر صحنه تئاتر به‌عنوان پیشکسوتان هنر‌های نمایشی تقدیر ویژه شد.

همچنین از ارشام خواجه‌نژاد برای بازی در نمایش «ژنرال» و فرشاد اسلامی برای بازی در نمایش «مغ کشی» به‌صورت مشترک تقدیر شد.

سعید حسن‌زاده برای بازی در نمایش «بی‌بی گلبرگ‌های بهارنارنج» و حمید بهرامی برای نمایش «غمگین‌ترین آهنگ دنیا» به‌صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند و هادی علی‌شایر برای نمایش «فقط مکنارمو باز کردم تا موهامو ببینه» و حامد رحیمی شهسواری برای نمایش «مغ کشی» نیز به‌صورت مشترک رتبه دوم را به دست آوردند، در این بخش رتبه نخست انتخاب نشد.

در بخش بازیگری زن، از سمانه طهماسبی برای بازی در نمایش «بی‌بی گلبرگ‌های بهارنارنج» تقدیر شد.

آرزو دهقانی برای نمایش «فقط مکنارمو باز کردم تا موهامو ببینه» و آتین یاصره برای نمایش «نخل‌های بی سر» به‌صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

الهه زینلی برای نمایش «مغ کشی» و فاطمه عبدالجبار برای نمایش «نخل‌های بی سر» به‌صورت مشترک رتبه دوم را به دست آوردند و پرنسا دولتی برای نمایش «فقط مکنارم باز کردم تا موهامو ببینه» رتبه نخست و جایزه اول جشنواره را کسب کرد.

در بخش نمایشنامه‌نویسی، از خالد رحیمی برای نمایش «غمگین‌ترین آهنگ دنیا» تقدیر شد و رضا مختارزاده برای نمایش «فقط مکنارم باز کردم تا موهامو ببینه» رتبه سوم را کسب کرد. در این بخش هیئت داوران برای رتبه دوم انتخابی نداشت.

گفتنی است نمایش «فقط مکنارم باز کردم تا موهامو ببینه» به کارگردانی مجتبی بستان را مشروط به رعایت نکات فنی اعلام شده نیز به‌عنوان اثر برگزیده جشنواره برای معرفی به دبیرخانه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انتخاب شد.

داوری بخش صحنه‌ای این جشنواره نیز برعهده مهدی عطایی دریایی، رضا شوجعار و محمد امین سالاری بود.