با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار اردبیل، ساختمان مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار اردبیل، ساختمان مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی به بهره‌برداری رسید.

عملیات اجرایی ساختمان مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل از سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود که در ۹ طبقه و شامل چهار طبقه اداری، یک طبقه تأسیسات و دو طبقه پارکینگ است.

با بهره‌برداری از این ساختمان، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، شعبه پست استان، پست بانک، شعبه اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه آذربایجان، دفتر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان و مرکز رشد اقتصاد دیجیتال در این مجتمع مستقر خواهند شد.