به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله رادیویی «نیستان»، با بسته‌ای شنیدنی از موسیقی اقوام، بررسی دستگاه‌های آوازی و مرور تازه‌ترین رویداد‌های موسیقی کشور، پخش می‌شود.

این برنامه در بخش «موسیقی، کودک و خانواده» با حضور دکتر امید قبادی، به بررسی تأثیر موسیقی بر ساختار و عملکرد مغز می‌پردازد. همچنین در بخش «شناخت موسیقی دستگاهی ایران»، با بهره‌گیری از بیانات زنده‌یاد استاد محمدرضا لطفی، فرم شعری ترجیع‌بند و کاربرد آن در موسیقی ردیف بررسی می‌شود.

«نیستان» در بخش «نام‌ها و یادها» مروری بر زادروز‌ها و مناسبت‌های مرتبط با چهره‌های نام‌آشنای موسیقی خواهد داشت و به زادروز کیهان کلهر، سینا شعبانخانی و بابک افشار و نیز سالگرد درگذشت استاد محمود کریمی، مدرس نام‌آشنای آواز و ردیف‌دان برجسته موسیقی ایرانی، می‌پردازد.

بخش «موسیقی اقوام و نواحی ایران» نیز با کارشناسی دامون شش‌بلوکی، به بررسی آیین ماندگار شروه‌خوانی بوشهر و ظرایف آوازی موسیقی جنوب کشور اختصاص دارد.

تازه‌ترین رویداد‌های هنری، از جمله برگزاری کارگاه تخصصی تدریس پیانو، اجرای نمایش موزیکال «جنگ ابرها» و گزارش کنسرت‌های روز‌های اخیر، نیز در بخش خبر این برنامه مرور می‌شود.

مجله تخصصی «نیستان» به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و با کارشناسی، مشاوره و اجرای رضا مهدوی، ساعت ۲۱، پخش می‌شود.

برنامه زنده «ققنوس» با بخش‌هایی ویژه در گرامی‌داشت یاد و خاطره زنده‌یاد رضا امیرخانی، نویسنده برجسته کشورمان، پخش می شود.

در بخش گفت‌وگوی ویژه، علی‌اکبر شیروانی، مدیرعامل سابق انتشارات سوره مهر و نویسنده، درباره ویژگی‌های فردی و اخلاقی و زیست حرفه‌ای زنده‌یاد رضا امیرخانی سخن خواهد گفت.

همچنین تیمور آقامحمدی، نویسنده و پژوهشگر، در گفت‌وگویی دیگر درباره درگذشت این خالق آثار ماندگار ادبیات داستانی با شنوندگان رادیو فرهنگ گفت‌و‌گو می‌کند.

پخش برنامک‌های موضوعی، از جمله «ایرانی بخوانیم» و برنامک اختصاصی زنده‌یاد رضا امیرخانی، از دیگر بخش‌های این قسمت از «ققنوس» است.

این برنامه همچنین با طرح پرسشی از مخاطبان، نظر آنان را جویا می‌شود: «به نظر شما مهم‌ترین ویژگی قلم رضا امیرخانی چیست که او را محبوب کرده است؟»

برنامه «ققنوس» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی معصومه علوی‌نکو، با مشاوره محتوایی مرتضی صداقت‌گو و گویندگی مهدی محمدیان، ساعت ۱۵، پخش می‌شود.

برنامه زنده «باغ دانایی»، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، از ساعت ۱۷ تا ۱۸، زنده از باغ کتاب تهران پخش می شود.

این برنامه با رویکردی نوین در حوزه مخاطب‌شناسی و با حضور نوجوانان علاقه‌مند به فرهنگ و کتاب، در بخش‌های متنوع و جذابی پخش می‌شود. در بخش آغازین، پس از ورود و طرح موضوع از سوی نماینده نوجوان اتاق فکر «باغ دانایی»، نمایشی با هنرمندی بابا باغی (علیرضا تابان) و بی‌بی سبزینه (گیتی معینی) اجرا می‌شود.

همچنین در بخش اذان‌گاهی «گلدسته‌های کوچک»، دکلمه‌ای از نیایش‌های برگرفته از کتاب شریف صحیفه سجادیه با صدای ویدا آزادی پخش خواهد شد.

بخش دیگری از این برنامه به مسابقه «نهال دانش» میان دو گروه از نوجوانان اختصاص دارد. شرکت‌کنندگان با الهام از داستان‌های جلد نخست کتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب»، اثر ماندگار مهدی آذریزدی، در قالب نمایش‌های «احتیاط روباه» و «جواب طوطی» با یکدیگر رقابت می‌کنند.

«باغ دانایی» این هفته با طرح پرسشی خلاقانه، شنوندگان نوجوان را به چالش می‌کشد: «اگر قرار بود برای کتاب فارسی مدرسه یک شعر بنویسی، دوست داشتی موضوع شعرت چه باشد؟»

این برنامه به تهیه‌کنندگی و نویسندگی فاطمه ترسا، با گویندگی سکینه ارجمندی و عسل (نوجوان خلاق) و نقش‌آفرینی بازیگرانی، چون علیرضا تابان و گیتی معینی اجرا می‌شود. همچنین حمیرا فراتی به همراه یک نوجوان گزارشگر، پوشش گزارش‌های مردمی را بر عهده دارند و الهه تاجیک نیز به‌عنوان معلم همراه در کنار گروه حضور خواهد داشت.

ویژه‌برنامه اذان‌گاهی «گلبانگ سربلندی»، از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵ با همراهی کارشناسان دینی و مذهبی میزبان شنوندگان مؤمن و اهل معنا خواهد بود. «گلبانگ سربلندی» در بخش «پاسداشت شهدا» با مروری بر ایثارگری‌های شهدای والامقام، یاد و خاطره شهید دکتر برجی را گرامی می‌دارد و در بخش «سخن عشق» فراز‌هایی ماندگار از بیانات سیدالشهدای خدمت، رئیس‌جمهور شهید، را بازخوانی می‌کند.

در ادامه این برنامه، آمنه احمدی، پژوهشگر و دکترای علوم قرآنی، در قالب بخش «یک حدیث و یک نکته» به تبیین و تشریح آموزه‌های اخلاقی و روایی خواهد پرداخت. همچنین در بخش «آیات بیداری»، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین شهبازی با رویکرد تطبیق مسائل روز با آموزه‌های کلام‌الله مجید به گفت‌وگوی کارشناسی پیرامون هدایتگری آیات قرآن کریم می‌نشیند.

پرداختن به آموزه‌های مهدویت و انتظار در بخش «باران تویی»، تأمل در ظرایف سبک زندگی دینی در بخش «درنگ» و پخش قرآن، اذان ظهر و مناجات‌های ویژه نیمروز از دیگر محور‌های اصلی این ویژه‌برنامه است.

«گلبانگ سربلندی» به تهیه‌کنندگی اسماعیل شامانیان و با اجرای فاطمه اسحاق‌تبار، پخش می شود.

برنامه «کتاب‌گردی» با محوریت بررسی ضرب‌المثل‌های کهن فارسی و گفت‌و‌گو با نویسندگان و پژوهشگران پخش می شود.

این برنامه در بخش‌های گوناگون میزبان اهالی قلم و فرهنگ خواهد بود. در بخش «کتاب‌دوست»، این برنامه میزبان بانو شیما جوادی، نویسنده، منتقد، مدرس و ویراستار داستان است تا درباره مباحث مرتبط با حوزه کتاب و ادبیات گفت‌و‌گو کند.

همچنین در بخش «معرفی کتاب»، اثر «داستان‌های امثال» با حضور محمدعلی مؤمنی، نویسنده، پژوهشگر و خالق رمان «عملیات لوتوس» بررسی و واکاوی می‌شود.

بخش گزارشی این برنامه نیز با اجرای حمیرا فراتی تقدیم مخاطبان می‌شود.

برنامه «کتاب‌گردی» به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری، ساعت ۱۲:۳۰، پخش می‌شود،