به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پیامی به چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیّت، سیاست «افزایش جمعیّت با محوریّت خانواده» را یک سیاست راهبردی و از مهمترین مؤلفه‌های اقتدار و پیشرفت ایران برشمردند و تأکید کردند: بی‌شک هر ایرانی غیور که خواهان آینده‌ای روشن و با شکوه برای این آب و خاک و مردمان آن باشد، انگیزه و اراده‌ای قوی برای امتداد نسلیِ ایرانیان در تراز تمدّن نوین اسلامی خواهد داشت.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی که توسط سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی صبح امروز در این رویداد قرائت شد، به این شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

برگزاری چهارمین رویداد ملّی جوانی جمعیّت، مناسبت خوبی برای صحبت در مورد مسئله خطیر جمعیّت است. در میان مؤلّفه‌های اقتدار و پیشرفت و دستیابی به ایران هرچه قوی‌تر، مسئلۀ افزایش جمعیّت آیندۀ ایران عزیز با حفظ همۀ جهات مطلوبۀ کمّی و کیفی، از اهمّ آن بشمار می‌آید. این مسئلۀ راهبردی و سرنوشت‌ساز که در دهه‌های اخیر بار‌ها مورد تأکید رهبر عظیم‌الشّأن شهید اعلی‌الله مقامه‌الشّریف قرار گرفته بود، هم در به فعلیّت رساندن قوّت‌ها و در خَلق و ارتقاء فرصت‌های متعدّد علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، و هم در دفع و رفع تهدیدات و بدخواهی‌های دشمنان، مؤثّر است.

بنظر می‌رسد که بعد از غفلتی ممتد و خسارت‌بار که بر صحنۀ برنامه‌ریزی و مدیریت امور کشور حاکم شده بود، اینک در اثر بعضی اقدامات، مجالی فراهم شده تا مردم و مسئولان با نگرشی عمیق‌تر به این مسئله بپردازند.

در توجّه به شئون مختلف جمعیّت و ملزومات و مایحتاج آن در انواع عرصه‌ها، گاه خانواده و گاه فرد، معیار سنجش امور می‌باشد. در بعضی از امور از قبیل مسکن و بسیاری از کالا‌ها و خدمات، مصرف‌کننده و کاربر آن، خانواده و در بعضی دیگر از قبیل خوراک، پوشاک، و اموری مرتبط با سلامت، فرد به‌عنوان واحد معیار در نظر گرفته می‌شود. مسئلۀ دستیابی به جمعیّت مطلوب از اموری است که هر دو جهت در آن دخالت دارد. از این‌رو پرداختن به انواع زیرساخت‌ها و جهات مرتبط با تحکیم بنیان خانواده، یک عنصر دائمی در مسیر تلاش برای اصلاح منحنی جمعیّت کشور خواهد بود؛ همچنان‌که رسیدگی به شئون فردی مرتبط نیز لازم است.

توجّه جدّی و کلان به امر تسهیل ازدواج در سنّ جوانی، تأمین سلامت فردی، که خود وابسته به امور متعدّده‌ای است، حمایت از فرزندآوری، ترویج فرهنگ خانواده‌محوری و معرّفی نمونه‌های موفّق در این زمینه هر یک به‌منزلۀ قدمی مؤثّر در مسیر قوی‌تر شدن ایران است. همچنین تبیین صحیح این مطالب برای آحاد ملّت و به‌خصوص جوانان هم کمکی دیگر در این جهت خواهد بود.

بی‌شک هر ایرانی غیور که خواهان آینده‌ای روشن و با شکوه برای این آب و خاک و مردمان آن باشد، انگیزه و اراده‌ای قوی برای امتداد نسلیِ ایرانیان در تراز تمدّن نوین اسلامی خواهد داشت. عمیقاً امیدوارم با جبران کاستی‌های ناشی از بعضی سیاست‌های گذشتۀ جمعیّتی و پیگیری مجدّانۀ سیاست صحیح و راهبردی افزایش جمعیّت جوان و محوریّت خانواده در این مقوله، میهن عزیزمان از گردنۀ خطیر و مرحلۀ سرنوشت‌سازی که در آن قرار داریم، به‌سلامت عبور نماید و با توفیقات الهی و دعای خیر و برکت سَرورمان عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشّریف، اسباب نزول برکات الهی بر ایرانیان که پرچم‌داران حق و عدالت در این روزگار بشمار می‌آیند، هر چه بیشتر و بهتر فراهم شود، بمنّه و کرمه.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۳/آذر/۱۴۰۵