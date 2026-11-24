به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان باغ ملک گفت: پیش‌بینی می شود ۱۲ هزار تن محصول با کیفیت صادراتی از این سطح زیر کشت برداشت شود.

قاسم خورشیدی ادامه داد: گوجه‌فرنگی باغ ملک ظرفیت بالایی برای عرضه در بازار‌های داخلی و خارجی دارد.

وی بیان کرد: از این سطح زیر کشت، بیش از ۱۲ هزار تن محصول برداشت شود که بخش عمده آن علاوه بر تأمین نیاز شهرستان‌ها و استان‌های همجوار، در قالب صادرات به کشور‌های خارجی نیز عرضه خواهد شد.

مدیرجهاد کشاورزی باغ ملک با تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین، به نقش آبیاری تحت فشار و قطره‌ای در کیفیت محصول اشاره کرد و افزود: استفاده از این روش‌های آبیاری علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف منابع آب، امکان تغذیه دقیق گیاه با کود و مواد مغذی را فراهم کرده است.

خورشیدی همچنین مدیریت علمی در مراحل کاشت و برداشت را از عوامل کلیدی افزایش کمیت و کیفیت محصول دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، کشاورزان منطقه بتوانند سهم بیشتری از بازار‌های جهانی را از آن خود کنند.

استان خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، ۱۴ درصد جایگاه نخست تولید را در بخش کشاورزی کشور دارد.