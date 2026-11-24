همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، فرمانده انتظامی شهرستان آبادان و امام جمعه شهرستان آبادان حجت‌الاسلام غبیشاوی با فرمانده و دیگر مسئولان ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دیدار کردند و هفته بسیج را فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به جایگاه ارزشمند و مقدس بسیج مردمی خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در این دیدار، سرهنگ رمضان گوروئی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا، بویژه شهدای بسیج جنگ تحمیلی اخیر در راس رهبر عظیم الشأن شهید، از تلاش‌های شبانه‌روزی فرمانده و نیرو‌های جان برکف ناحیه مقاومت بسیج در صیانت از امنیت مردم و مقابله با تهدیدات و آسیب‌های اجتماعی تشکر و قدردانی کردند.

سرهنگ گوروئی هفته بسیج را فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به جایگاه ارزشمند و مقدس بسیج مردمی این شجره طیبه خواند و گفت: بسیجیان با تکیه بر ایمان، اخلاص و مسئولیت‌پذیری، در تمامی صحنه‌ها، بحران‌ها و شرایط پای امنیت و آرامش مردم ایستاده‌اند و با اقدامات جهادی، خدمت شبانه‌روزی به شهروندان را وظیفه خود می‌دانندو با مسئولیت‌پذیری و حضور مستمر در صحنه، نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش جامعه ایفا می‌کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آبادان، سرهنگ پاسدار علیرضا ایمانی با بیان اینکه نیروی انتظامی، مظهر امنیت و اقتدار ایران اسلامی است و آرامش و امنیت حاکم بر کشور، مرهون هوشمندی و جانفشانی قهرمانانی است که با تکیه بر نیروی عشق و ایمان و اراده‌ای محکم و استوار، مقتدرانه و عزتمندانه از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت کرده و متعهدانه حفاظت از جان و مال مردم را بر آسایش خویش، مقدم شمرده‌اند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی امام جمعه شهرستان آبادان با قدردانی از خدمات بسیج، دیدار فرمانده انتظامی با فرمانده بسیج را نشانه‌ای روشن از وحدت، همدلی و تعامل سازنده میان نهادها، نیرو‌های نظامی و انتظامی در راستای امنیت مردم دانست و برای آنان آرزوی موفقیت در مسیر پیشرفت ایران اسلامی و سربلندی و ارتقای امنیت مردم عزیز این دیار کرد.