فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، خدماتی، علمی و ورزشی همزمان با هفته بسیج در کیش خبر داد.

اجرای برنامه‌های فرهنگی، خدماتی و علمی در کیش، گرامیداشت هفته بسیج ۱۴۰۵

اجرای برنامه‌های فرهنگی، خدماتی و علمی در کیش، گرامیداشت هفته بسیج ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ پاسدار محمد میرزاده با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و هفته بسیج، گفت: برنامه‌های هفته بسیج در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات پزشکی و روان‌شناسی، توسعه زیرساخت‌های بسیج، فعالیت‌های علمی و ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

او با اشاره به افتتاح پایگاه مقاومت بسیج صداوسیمای کیش، افزود: توسعه زیرساخت‌های بسیج با هدف گسترش فرهنگ بسیجی و فراهم کردن زمینه حضور و نقش‌آفرینی قشرهای مختلف مردم دنبال می‌شود و در همین راستا، پایگاه‌های بسیج در کیش افتتاح خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، افزود: بسیجیان کیش در مسابقات لیگ علمی که هر سال در سطح کشور برگزار می‌شود، موفق به کسب رتبه دوم شدند و این موفقیت نشان‌دهنده حضور و فعالیت بسیج در عرصه‌های علمی است.

سرهنگ میرزاده، تصریح کرد: برگزاری مسابقات ورزشی، تجلیل از بسیجیان برتر و فعال در عرصه های دفاع و حفاظت از کیش از برنامه های هفته بسیج است.

او دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران و اجرای برنامه‌های فرهنگی در محله ها را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج برشمرد و افزود: طرح محله‌محوری نیز با هدف تقویت مشارکت مردمی و حضور مؤثر بسیجیان در محله، در کیش اجرایی خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش تأکید کرد: همه این برنامه‌ها با هدف تحقق آرمان‌های نظام و انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ بسیجی در جامعه برگزار می‌شود.