به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار علی‌اکبر جاویدان در حاشیه بازدید از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم، با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای گردآوری و ارائه اسناد و آثار دفاع مقدس، این نمایشگاه را مجموعه‌ای فاخر و اثرگذار در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های مختلف دانست و اظهار داشت: بازدید از این نمایشگاه، انسان را به فضای هشت سال دفاع مقدس می‌برد. در بخش‌های مختلف، از گردآوری اسناد و آثار تا نحوه ارائه و انعکاس آنها، تلاش‌های ارزشمند و هدفمندی صورت گرفته است. همچنین گروه‌های سنی مختلف، از کودکان و نوجوانان تا جوانان و بزرگسالان، در طراحی این مجموعه مورد توجه قرار گرفته‌اند و از ابزار‌های متنوع، به‌ویژه ظرفیت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال، برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس استفاده شده است.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به ظرفیت این نمایشگاه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: بهره‌گیری از ابزار‌های جدید می‌تواند نقش مهمی در آشنایی نسل‌های مختلف با پیشینه تاریخی کشور و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس داشته باشد. یکی از بخش‌های ارزشمند این مجموعه، توجه به آموزش فرهنگ جهاد و دفاع در مدارس و همچنین تدوین دانشنامه‌های دفاع مقدس استان‌ها و اقشار مختلف جامعه است.

وی با اشاره به اسناد مربوط به نقش مرزبانان در دوران دفاع مقدس گفت: در دانشنامه دفاع مقدس استان کرمانشاه، اسناد و مطالبی درباره پاسگاه‌های ژاندارمری آن زمان و نخستین یگان‌هایی که در مرز با دشمن مواجه شدند، ارائه شده است. بسیاری از نخستین شهدای این عرصه نیز از شهدای مرزبانی بودند. پرداختن به نقش همه مجموعه‌ها و افرادی که در دفاع مقدس حضور داشتند، نشان‌دهنده امانت‌داری و دقت در ثبت تاریخ این حماسه است و جای قدردانی دارد.

سردار جاویدان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس تصریح کرد: امروز میراث‌دار مجاهدت و ایثار رزمندگانی هستیم که برای دفاع از کشور جانفشانی کردند و باید از تجربه‌های ارزشمند آنان استفاده کنیم و ادامه‌دهنده راه این عزیزان باشیم.

فرمانده مرزبانی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مأموریت مرزبانان در تأمین امنیت مرز‌های کشور گفت: امروز مرزبانان جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حفاظت از هشت هزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز کشور با ۱۵ کشور همسایه را برعهده دارند و امنیت این مرز‌ها با اتکا به خداوند متعال، حمایت مردم و همکاری سایر نیرو‌های مسلح، از جمله سپاه پاسداران و ارتش، برقرار شده است.

وی با بیان اینکه مرز‌های جمهوری اسلامی ایران از امن‌ترین مرز‌ها هستند، خاطرنشان کرد: با وجود توطئه‌ها و تلاش‌های دشمن در حوزه‌های مختلف، امروز در مرز‌های کشور با شرایطی مواجه هستیم که امنیت و روند عادی فعالیت‌ها، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و بازارچه‌های مرزی، مختل نشده است.

سردار جاویدان با اشاره به تحرکات گروهک‌های تجزیه‌طلب و ضدانقلاب در برخی مناطق مرزی جنوب شرق و شمال غرب کشور افزود: هرگونه اقدام این گروهک‌ها با واکنش قاطع نیرو‌های مسلح و مرزبانی مواجه می‌شود و به لطف خداوند، نظم و امنیت در مرز‌ها در سطح مطلوبی برقرار است.

فرمانده مرزبانی فراجا در پایان با تأکید بر اینکه مردم باید از فلسفه حضور مرزبانان در مناطق مرزی آگاه باشند، گفت: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از ملت، امام، ولایت و ایران عزیز جان‌فدا هستند و با تمام توان از امنیت و آرامش کشور پاسداری می‌کنند.