به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند گفت: شورای گسترش آموزش عالی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی معماری در دانشگاه بیرجند موافقت کرد.

سیاری افزود: ایجاد این رشته با توجه به سیاست‌ های کلان توسعه رشته‌ های تحصیلی دانشگاه انجام شده است و می‌ تواند برای گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه و همچنین توسعه منطقه مزیت‌ هایی به همراه داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با اهتمام و همکاری مجموعه دانشگاه، زمینه رشد و اعتلای کیفیت علمی و پژوهشی دانشگاه بیرجند بیش از پیش فراهم شود.