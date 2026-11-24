۶۷ نفر از فعالان قرآنی شهرستان کهنوج با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، به این مدرسه اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان؛ این برنامه به همت سرکار خانم شهریاری، مدیر مؤسسه قرآنی حضرت فاطمه‌الزهرا (س) و با حضور سرهنگ استوان، مسئول آموزش سپاه شهرستان کهنوج برگزار شد.

در این اعزام، ۶۷ نفر از فعالان قرآنی در قالب یک دستگاه اتوبوس و شش خودروی شخصی عازم شهرستان میناب شدند.

شهریاری، مدیر مؤسسه قرآنی حضرت فاطمه‌الزهرا (س) و خیر قرآنی، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآن و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز گفت: این حرکت با هدف ادای احترام به شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه و تجدید پیمان با آرمان‌های آنان انجام شده است.

وی افزود: ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت روحیه همدلی و حضور در برنامه‌های فرهنگی و معنوی از جمله اهداف این حرکت است و امیدواریم بتوانیم در مسیر گسترش فعالیت‌های قرآنی گام‌های مؤثرتری برداریم.