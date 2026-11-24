آقای مسعود سمیعی‌نژاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما ، با اشاره به سه اولویت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) افزود: نخستین اولویت این سازمان، سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی با هدف تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی است.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) با بیان اینکه ظرفیت برخی طرح‌های صنایع معدنی براساس برنامه هفتم توسعه به حد اشباع رسیده است، گفت: سیاست ایمیدرو این است که برای سرمایه‌گذارانی که مجوز فعالیت در این حوزه را دریافت می‌کنند، تعهدی در زمینه تأمین مواد اولیه و ارائه تسهیلات بانکی نداشته باشد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید با اتکا به منابع خود در این طرح‌ها فعالیت کنند.



وی با اشاره به نیاز صنعت مس به توسعه فعالیت‌های معدنی و افزایش تولید ادامه داد: در حال حاضر سالانه ۳۰۰ هزار تن کاتد مس در کشور تولید می‌شود، در حالی که هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، افزایش این رقم به ۸۰۰ هزار تن است.



سمیعی‌نژاد افزود: برای توسعه صنعت مس، ۹ میلیارد دلار طرح صنعتی و معدنی تعریف شده است و پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای این طرح‌ها، به تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن کاتد مس دست پیدا کنیم.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌های تأمین ارز کشور گفت: اجرای برخی طرح‌ها را متوقف کرده‌ایم و تمرکز ما بر تکمیل طرح‌هایی است که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند تا این طرح‌ها تا پایان دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسند.



وی فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس را از دیگر اولویت‌های ایمیدرو برشمرد و افزود: برای فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله برق، گاز و راه تأمین خواهد شد.



رئیس هیئت عامل ایمیدرو همچنین با اشاره به حمایت از فعالیت‌های اکتشافی بخش خصوصی گفت: بخشی از فعالیت‌های اکتشافی از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تضمین می‌شود تا در صورت ناموفق بودن اکتشاف، سرمایه‌گذار بتواند خسارت خود را دریافت کند.