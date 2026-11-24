پارک توسعه کسب‌وکار تکسا، با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارئه دو ابتکار جدید در استان البرز افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید مالک حسینی با اشاره به فعالیت مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در کشور گفت: تاکنون بیش از ۲۲۵۹ مجوز برای فعالیت این مراکز صادر شده که حدود ۷۰ درصد آنها به‌صورت مستمر فعال هستند. مراکز مشاوره کارآفرینی باید توجه ویژه به بنگاه‌های کوچک و خرد داشته باشند؛ چراکه بنگاه‌های بزرگ معمولاً از امکان بهره‌مندی از تیم‌های حرفه‌ای مشاوره برخوردارند، اما کسب‌وکار‌های کوچک و خرد از چنین ظرفیتی محروم هستند و بیش از سایرین به خدمات تخصصی و مشاوره‌ای نیاز دارند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در استان البرز در حوزه توسعه کسب‌وکار و ایجاد مراکز نوآوری، این اقدامات را الگویی موفق و قابل تکثیر در سایر استان‌های کشور دانست.

حسینی با تأکید بر ضرورت پرهیز از مداخلات غیرمؤثر دولت در فعالیت‌های اقتصادی افزود: دولت باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و به‌جای ورود به عرصه‌هایی که می‌تواند به رقابت‌پذیری کسب‌وکار‌ها آسیب بزند، از فعالیت و ابتکارات بخش خصوصی حمایت کند. وی خاطرنشان کرد: هرجا حمایت دولت موجب ایجاد امتیاز انحصاری برای گروه خاصی نشود و به رقابت‌پذیری فعالان اقتصادی لطمه نزند، آمادگی حمایت از کسب‌وکار‌ها وجود دارد.

مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز نیز در این مراسم، افتتاح پارک توسعه کسب‌وکار تکسا را فرصتی برای ایجاد پیوند مؤثر میان ایده، سرمایه، دانش و بازار دانست و بر ضرورت حمایت عملی از کارآفرینان و رفع موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی افزود: افتتاح این مجموعه صرفاً به معنای آغاز فعالیت یک مرکز جدید نیست، بلکه می‌تواند سرآغاز مسیری تازه برای حمایت هدفمند از کارآفرینی، تقویت بخش خصوصی، توسعه اشتغال پایدار و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید باشد.

حمید رضا حق‌سیرت، رئیس کانون ملی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی ایران و مدیرعامل پارک توسعه کسب‌وکار تکسا، در این مراسم با اشاره به نقش و جایگاه مراکز مشاوره کسب‌وکار و کارآفرینی در توسعه اقتصادی کشور پیشنهادات خود را این زمینه ارائه کرد.

در بخش پایانی این مراسم، با حضور مسئولان و مقامات حاضر، از دو ابتکار جدید در حوزه توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی رونمایی شد.

شتاب‌دهنده صادراتی ساخت البرز متعلق به پارک توسعه کسب‌وکار تکسا در استان البرز با هدف ارزیابی صادرات پذیری بنگاه‌ها و حمایت تخصصی از کسب‌وکار‌ها در مسیر توسعه بازار‌های بین‌المللی و ارتقای ظرفیت‌های صادراتی و همچنین باشگاه کارآفرینان هم‌سو کانون ملی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی ایران با هدف ایجاد شبکه‌ای از کارآفرینان و فعالان اقتصادی و تقویت تعامل، هم‌افزایی و همکاری میان اعضای این زیست‌بوم، به‌صورت رسمی معرفی شدند.

افتتاح پارک توسعه کسب‌وکار تکسا و رونمایی از این دو ابتکار، گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌های حمایتی بخش خصوصی، توسعه خدمات تخصصی کسب‌وکار و ایجاد پیوند مؤثرتر میان کارآفرینان، مشاوران، سرمایه‌گذاران و بازار‌های داخلی و بین‌المللی در استان البرز و سطح ملی به شمار می‌رود.