به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده انتظامی استان در بیان جزئیات این خبر گفت: با اقدامات تخصصی پلیس آگاهی و انتظامی شهرستان گچساران و هدایت عملیاتی فرماندهی انتظامی استان، متهم پس از چندین ساعت درگیری مسلحانه و بدون تسلیم شدن، دستگیر شد.

سردار سهام صالحی تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع و وقوع جرایم پیوسته در منطقه ، پرونده با دستور مقام قضایی برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی استان ارسال شد.

وی اضافه کرد: متهم ابتدا منکر نقش خود در شهادت سرباز بود، اما با جمع‌آوری ادله و انجام کارشناسی‌های تخصصی، ضمن اعتراف به مشارکت در این جنایت، اعلام کرد در قتل فردی دیگر (تبعه افغان) در روستای آب‌انجیر گچساران نیز نقش داشته است.

سردار صالحی گفت: سلاح به‌کار رفته و موتورسیکلت مورد استفاده در جنایت، توسط پلیس آگاهی کشف و ضبط شده است.