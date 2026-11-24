رئیس جمهور در جریان سفر به مشهد مقدس ضمن زیارت مضجع شریف حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام با آیت الله مروی، تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس جمهور صبح امروز سه‌شنبه ۳ آذر در بیست و یکمین مقصد از سفر‌های استانی دولت وفاق ملی با استقبال جمعی از مقامات محلی، وارد خراسان رضوی شد.

رئیس جمهور در جریان این سفر با گروه‌های مختلف مردم، فعالان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دانشگاهی و سایر بخش‌های اثرگذار استان دیدار و گفت‌و‌گو و مسائل و مطالبات مطرح‌شده را از نزدیک بررسی خواهد کرد.