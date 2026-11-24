به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، الهه افروز، مدیر امور شرکت‌های سازمان برنامه و بودجه، با تشریح آخرین وضعیت شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر ۴۰۱ شرکت دولتی در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۲۵۴ شرکت سودده یا سربه‌سر و ۱۴۷ شرکت زیان‌ده هستند.



وی با اشاره به دلایل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی افزود: قیمت‌گذاری تکلیفی خدمات، افزایش هزینه نهاده‌ها و مواد اولیه، کاهش درآمدهای عملیاتی، محدودیت‌های قانونی در ایجاد درآمد و بدهی‌های ناشی از تسهیلات تکلیفی، از مهم‌ترین عوامل زیان‌دهی این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی است.



افروز با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۵، منابع و مصارف ۳۴۱ شرکت دولتی در مجموع حدود ۸ هزار همت پیش‌بینی شده است، گفت: سود سهام مصوب این شرکت‌ها ۱۷۰ همت، مالیات آن‌ها ۵۶ همت، کمک‌زیان پیش‌بینی‌شده ۳۸ همت و اعتبارات طرح‌های عمرانی آن‌ها ۱۵۰ همت است.



مدیر امور شرکت‌های سازمان برنامه و بودجه، نبود انطباق میان عملکرد برخی شرکت‌ها و مأموریت‌های قانونی آن‌ها را یکی از چالش‌های اساسی دانست و اظهار کرد: بررسی اساسنامه بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها خارج از وظایف اساسنامه‌ای خود فعالیت کرده‌اند یا به اهداف تعیین‌شده در اساسنامه نرسیده‌اند.



وی با تأکید بر ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی افزود: حاکمیت شرکتی مستلزم تعیین دقیق حدود اختیارات مجامع و هیئت‌مدیره‌ها، پاسخگویی مدیران و شفافیت کامل بدهی‌ها، مطالبات و تعهدات شرکت‌هاست.



افروز از اتصال سامانه بودجه شرکت‌های دولتی به سامانه‌های سازمان حسابرسی، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی در فرآیند بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: با یکپارچه‌سازی اطلاعات، وضعیت سرمایه‌گذاری، تسهیلات، دارایی‌ها و روابط مالی دولت و شرکت‌های دولتی شفاف‌تر خواهد شد.



وی همچنین از تدوین برنامه اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی در شش محور خبر داد و گفت: بازنگری در مأموریت و اساسنامه شرکت‌ها، اصلاح مدل مالکیت و تفکیک نقش‌های مالک، سیاست‌گذار و تنظیم‌گر، تقویت ارکان حاکمیت شرکتی، نظارت بر عملکرد و انضباط مالی، ارتقای شفافیت و کنترل‌های داخلی و تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده، محورهای اصلی این برنامه هستند.



مدیر امور شرکت‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت تفکیک شرکت‌های حاکمیتی از شرکت‌های تجاری تصریح کرد: نباید از شرکت‌هایی که مأموریت حاکمیتی و ارائه خدمات عمومی دارند، انتظار سودآوری تجاری داشت؛ از این رو پیشنهاد شده درآمدها و هزینه‌های این شرکت‌ها در جداول بودجه عمومی منعکس شود.



افروز همچنین از تهیه پیش‌نویس تشکیل کمیته‌های مستقل انتصابات برای ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی اعضای هیئت‌مدیره و تخصصی‌سازی مجامع عمومی خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، مجامع عمومی شرکت‌ها با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر دستگاه تخصصی مربوط تشکیل خواهند شد.



وی درباره تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده نیز اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم و قوانین مربوط به اصل ۴۴، چهار مسیر واگذاری، انحلال، ادغام یا تحصیل برای این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است.



افروز در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به زنجیره تخصصی فعالیت شرکت‌ها در فرآیند واگذاری‌ها گفت: واگذاری شرکت‌ها به مجموعه‌هایی که با مأموریت و حوزه تخصصی آن‌ها تناسب ندارند، می‌تواند به تضعیف فعالیت شرکت و بازگشت آن به چرخه زیان‌دهی منجر شود. به همین منظور، پیش‌نویس‌ها و احکام قانونی مورد نیاز برای اجرای شش محور اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی تدوین شده است.