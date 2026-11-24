نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر نقش هدایتگری علما و روحانیون گفت: تبیین دستاورد‌های دین، هدایت دینی و سیاسی و خدمت‌رسانی به مردم از مهم‌ترین وظایف این قشر است.

روحانیون و علما باید مبشر، مبلغ و معلم جامعه باشند

روحانیون و علما باید مبشر، مبلغ و معلم جامعه باشند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در همایش «پرچمداران دین و اندیشه» که در کتابخانه امام خامنه‌ای سنندج برگزار شد، با بیان اینکه روحانیون و علما باید مبشر، مبلغ و معلم جامعه باشند، اظهار کرد: علما وظیفه دارند با بهره‌گیری از تقوا و تلاش، دستاورد‌ها و اتفاقات مثبتی را که دین برای جامعه به ارمغان آورده است، تبیین و بازگو کنند.

وی با اشاره به شهادت تعدادی از مردم بی‌گناه و بیش از ۶۰۰ نفر از بانوان کشورمان در جنگ اخیر افزود: روحانیون باید هدایت دینی و سیاسی، خدمت‌رسانی و غم‌گساری از مردم را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان نیز در این همایش با اشاره به نقش روحیه و تفکر بسیجی در تبیین واقعیت‌های نظام در رسانه‌ها، فضای مجازی و جامعه گفت: علما و روحانیون استان کردستان به‌عنوان هدایتگران افکار عمومی، همواره در قبال مردم ولایت‌مدار استان احساس مسئولیت کرده و در برابر تلاش دشمنان برای القای یأس و ناامیدی ایستادگی کرده‌اند.

سردار رضایی با اشاره به هجمه‌های دشمنان در دوران جنگ هشت‌ساله و جنگ‌های اخیر و تلاش برای براندازی نظام افزود: علما و روحانیون با احساس مسئولیت در زمینه تنویر افکار عمومی و مقابله با تبلیغات سوء استکبار، گام‌های مهمی برداشته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین توکلی، مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان نیز با اشاره به تأثیرگذاری روحانیون در محافل انقلاب گفت: متولیان امور دینی باید برای ترسیم نقشه راه و اقدام جبهه‌ای در مسیر تأمین امنیت پایدار جامعه، بیش از پیش تلاش کنند.

در پایان این همایش، از علما و روحانیون فعال در عرصه تبیین تجلیل شد و حاضران با سردادن شعارهایی، انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.