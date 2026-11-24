احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان سه شنبه ۳ آذر با استقبال استاندار، نماینده‌های مجلس، مدیر کل اداره ورزش و جوانان وارد استان بوشهر شد.

سفر وزیر ورزش و جوانان به استان بوشهر برای افتتاح دو پروژه ورزشی

سفر وزیر ورزش و جوانان به استان بوشهر برای افتتاح دو پروژه ورزشی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وزیر ورزش در بدو ورود خود به این استان در گلزار شهدای بوشهر حضور یافت تا ضمن تجدید میثاق با آرمان انقلاب اسلامی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کند.

سفر یک روزه دنیامالی به استان بوشهر به منظور افتتاح دو پروژه ورزشی است.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان صبح امروز (سه شنبه ۳ آذر ماه) طی سفر به استان بوشهر، سالن ورزشی شهدای اقتدار شهرستان برازجان را افتتاح کرد.

کار ساخت سالن ورزشی شهدای اقتدار شهر برازجان سال ۱۳۹۶ آغاز شد و اکنون بعد از گذشت ۹ سال در دولت وفاق به بهره برداری رسید.

مساحت این سالن ۱۲۶۳ متر مربع است و در مجموع ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی برای ساخت آن هزینه شده است.

سالن چند منظوره شهدای اقتدار برازجان در حال حاضر در اختیار تیم‌های هندبال این شهرستان قرار گرفته، اما قابلیت آن را دارد که سایر رشته‌های توپی را نیز سامان دهی کند.

ساخت مجموعه ورزشی خلیج فارس شهر بوشهر نیز سال ۱۳۹۹ آغاز شد. این پروژه با مساحت ۴۵۰۰ متر مربع، شامل سالن‌های تخصصی ژیمناستیک، تیراندازی، ورزش‌های رزمی و زمین چمن مینی فوتبال است.

در مجموع ۱۰۵ میلیارد تومان از محل اعتبار ملی و استانی برای تکمیل مجموعه ورزشی خلیج فارس هزینه شده است.

حضور در جلسه شورای عالی ورزش استان بوشهر از دیگر برنامه‌های دنیامالی در این سفر است.

سید غنی نظری معاون امور مجلس، استان‌ها و حقوقی وزارت ورزش و جوانان وزیر ورزش و جوانان، روسای فدراسیون‌های تیراندازی وزیر ورزش و جوانان را در بوشهر همراهی می‌کنند.