دو طرح ورزشی در سفر یک روزه احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان به استان بوشهر افتتاح شد.

افتتاح دو طرح ورزشی در سفر وزیر ورزش و جوانان به استان بوشهر

افتتاح دو طرح ورزشی در سفر وزیر ورزش و جوانان به استان بوشهر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وزیر ورزش در بدو ورود خود به این استان در گلزار شهدای بوشهر حضور یافت تا ضمن تجدید میثاق با آرمان انقلاب اسلامی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

دو طرح ورزشی در سفر یک روزه احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان به استان بوشهر افتتاح شد.

احمد دنیامالی، امروز سالن ورزشی شهدای اقتدار شهرستان برازجان را افتتاح کرد.

کار ساخت سالن ورزشی شهدای اقتدار شهر برازجان سال ۱۳۹۶ آغاز شد و اکنون بعد از گذشت ۹ سال در دولت وفاق به بهره برداری رسید.

مساحت این سالن ۱۲۶۳ متر مربع است و در مجموع ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی برای ساخت آن هزینه شده است.

سالن چند منظوره شهدای اقتدار برازجان در حال حاضر در اختیار تیم‌های هندبال این شهرستان قرار گرفته، اما قابلیت آن را دارد که سایر رشته‌های توپی را نیز سامان دهی کند.

وزیر ورزش و جوانان امروز مجموعه ورزشی خلیج فارس این شهر را افتتاح کرد.

ساخت مجموعه ورزشی خلیج فارس بوشهر سال ۱۳۹۹ تحت تملک اداره ورزش و جوانان استان بوشهر آغاز شد و اکنون بعد از گذشت ۶ سال در دولت وفاق به بهره برداری رسید.

این پروژه که در مرکز شهر بوشهر واقع شده، مساحتی بالغ بر ۴۵۰۰ متر مربع دارد که شامل سالن‌های تخصصی در رشته‌های ژیمناستیک، تیراندازی، ورزش‌های رزمی و زمین چمن مینی فوتبال است.

در مجموع ۱۰۵ میلیارد تومان از محل اعتبار ملی و استانی برای تکمیل مجموعه ورزشی خلیج فارس هزینه شده است.