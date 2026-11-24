به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام البنین (س)، مراسم تکریم مادران و همسران شهدای شهرستان، در مبارکه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهر مبارکه در این مراسم گفت: مادران و همسران شهدا با تاسی از حضرت‌ام البنین (س)، با رشادت و فداکاری خود، نقش به سزایی در سربلندی ایران اسلامی دارند.

حجت الاسلام حسین رشیدیان افزود: امروز توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان و نوجوان و آشنایی با روش زندگی و سلوک آنها، یکی از مهمترین روش‌ها برای غلبه بر دسیسه‌های دشمنان است.

در این مراسم از ۳۵۰ مادر و همسر شهید تجلیل به عمل آمد.