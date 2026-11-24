رئیس دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: آموزش زیربنایی‌ترین مرحله در مسیر طولانی رشد و تعالی علم و رساندن دانشگاه به مقصد است و اگر در عمل به پژوهش، تعداد مقالات و حتی مسئولیت اجتماعی وزن بیشتری بدهیم، زیربنای فعالیت دانشگاه آسیب خواهد دید.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر یوسف حجت در چهارمین آیین تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با بیان این‌که امروز استاد موفق کسی نیست که صرفاً پاسخ‌گوی پرسش دانشجویان باشد، گفت: تشخیص درست از نادرست، تربیت فکر و شخصیت دانشجو و ساختن سرمایه انسانی، مأموریت اصلی استاد است. در مسیری طولانی که انتهای آن به هدف می‌رسد، تک‌تک مراحل اهمیت بالایی دارد و باید دیده شود.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: باید به استادانی که برای آموزش وقت می‌گذارند، محتوای درسی را به‌روز می‌کنند، روش‌های جدید به کار می‌گیرند و برای رشد فکری و شخصیتی دانشجویان تلاش می‌کنند، اعتبار و منزلت ویژه قائل شویم. سرآمدی آموزشی نباید صرفاً یک عنوان افتخاری باشد، بلکه باید به یک ارزش واقعی در فرهنگ دانشگاهی تبدیل شود.

حجت با ملی دانستن مسئله کیفیت آموزش تصریح کرد: کشور ما با مسائل پیچیده‌ای در حوزه آب، محیط‌زیست، انرژی، کشاورزی، اقتصاد، فناوری و حکمرانی روبه‌روست. حل این مسائل بیش از هر چیزی به سرمایه انسانی نیازمند است. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بدون تربیت نیروی انسانی، دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور نقش‌آفرین باشند. کیفیت آموزش دانشگاهی فقط یک موضوع درون‌دانشگاهی نیست، بلکه مسئله‌ای ملی و مرتبط با آینده جامعه است.

وی اثر استاد را بسیار فراتر از لوح تقدیر و عنوان سرآمدی دانست و گفت: ممکن است دانشجو سال‌ها بعد نام یک درس یا بخشی از مطالب آن را فراموش کند، اما هرگز استادی را که به او اعتمادبه‌نفس، انگیزه و افق تازه‌ای در زندگی داده است، فراموش نخواهد کرد. او در پایان ضمن ادای احترام، موفقیت استادان سرآمد را تبریک گفت.

در ادامه این آیین، جمعی از استادان سرآمد آموزشی به بیان تجربه‌های خود پرداختند. یکی از استادان با نزدیک به ۳۰ سال سابقه تدریس، دکتر علی سلیمان‌زاده استاد رشته مامایی و بیماری‌های تولیدمثل دام دانشکده دام‌پزشکی دانشگاه ارومیه با بیش از ۳۵ سال سابقه، و مهری رجایی عضو هیئت علمی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان از جمله سخنرانان بودند.

محور مشترک سخنان آنان، ضرورت رفاقت با دانشجو، درک شرایط خانوادگی، مالی و شخصی او و ایجاد انگیزه برای ماندن و کار کردن در ایران بود. به گفته آنان، در شرایط فعلی گاهی چگونگی ارتباط استاد با دانشجو از خود علم تخصصی مهم‌تر است.

استادان سرآمد همچنین بر کاربردی‌کردن درس‌های نظری تأکید کردند؛ از بیان کاربرد موضوع در صنعت و معرفی مسیر افراد موفق، تا زدن مثال‌های ملموس زندگی روزمره مانند چگونگی تولید، اندازه‌گیری و کاهش آلودگی ناشی از آشپزخانه خوابگاه در حوزه احتراق، آموزش‌های قابل انتقال به خانواده در حوزه بهداشت انسان و حیوان و نگهداری از حیوانات خانگی، و پیوند هر معادله روی تخته با واقعیت جامعه مانند مدار الکتریکی در ساختمان هوشمند یا تراشه الکترونیکی.

به اعتقاد این استادان، دانشجویان امروز معروف به نسل زد و آلفا از نظر شناخت، انتظار و شیوه یادگیری کاملاً متفاوت‌اند؛ نسلی که با فناوری بزرگ شده و دسترسی سریع به مطلب می‌خواهد. اگر پیش‌تر تفاوت دانشجویان هر پنج سال احساس می‌شد، اکنون ورودی هر سال با سال قبل تفاوت دارد. از این‌رو، به‌کارگیری فناوری و هوش مصنوعی متناسب با نوع درس، ابزاری برای ارائه بهتر و مقایسه ایده‌ها و پژوهش‌ها با پژوهش‌های روز دنیاست، هرچند تولید علم همچنان بر عهده استاد و دانشگاه است.