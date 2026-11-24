با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، چهارمین جشنواره ملی خرمای کَلوته به مدت دو روز در عَنبرآباد آغازشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، چهارمین جشنواره ملی خرمای کلوته جنوب استان کرمان ازامروز به مدت ۲ روز با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، توسعه بازار‌های تجاری، رونق صنایع تبدیلی، رفع چالش‌های خام‌فروشی و ارتقای جایگاه این محصول راهبردی درعنبرآباد آغازشد.

به گفته فرماندار عنبرآباد جشنواره ملی خرمای کلوته فرصتی مغتنم و راهبردی برای معرفی ظرفیت‌های بی‌بدیل اقتصادی، کشاورزی و تولیدی این خطه در سطح ملی و بین‌المللی است تا فعالان اقتصادی کشور بیشتر با گنجینه‌های نهفته این منطقه آشنا شوند.

همت بلوچی افزود:در این جشنواره علاوه بر برپایی غرفه‌های تخصصی عرضه مستقیم ارقام خرما، شیره، انواع فرآورده‌های جانبی و نمایشگاه صنایع‌دستی بومی، مجموعه‌ای غنی از برنامه‌های متنوع فرهنگی و آیینی تدارک دیده شده است.