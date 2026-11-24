



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های ارزشمند تاریخی و طبیعی استان گفت: ثبت ملی مناطقی که در معرض تخریب و زمین‌خواری قرار دارند، با جدیت پیگیری می‌شود و برای نظارت بر اماکن و عرصه‌های میراثی از ظرفیت سامانه‌های پایش تصویری و گزارش‌های مستقیم تشکل‌های مردم‌نهاد استفاده خواهد شد.

بهزاد مریدی در نشست تخصصی با رؤسا، دبیران و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد استان فارس، حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی را از موضوعات نیازمند مشارکت جدی تشکل‌های مردم‌نهاد دانست و با اشاره به تهدید‌هایی همچون زمین‌خواری و تخریب عرصه‌های ارزشمند، بر ضرورت ثبت ملی کوهسار‌ها و مناطق حساس تأکید کرد.

وی همچنین با طرح ایده تشکیل گروه‌های «خادمان افتخاری آثار تاریخی» پیشنهاد داد دوستداران میراث فرهنگی و اعضای تشکل‌ها با پوششی متحد و در قالب گروه‌های داوطلبانه در مجموعه‌هایی همچون حافظیه، سعدیه و تخت‌جمشید حضور پیدا کنند.

مریدی اظهار کرد: این گروه‌ها می‌توانند در کنار کمک به نظافت، مراقبت و پاسداری از اماکن تاریخی، زمینه تقویت پیوند عاطفی جامعه با میراث ملی را نیز فراهم کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های دولتی در تعامل با تشکل‌های مردم‌نهاد گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی باید بازوی اجرایی تشکل‌ها باشد، نه جایگزین آنها؛ چراکه تشکل‌های حرفه‌ای و مردم‌نهاد باید رکن رکین توسعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشند، نه صرفاً زینت‌بخش محافل و برنامه‌ها.

مریدی، پس از شنیدن دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و مطالبات حاضران، از تغییر رویکرد این اداره‌کل از کنترل‌گری به تسهیلگری خبر داد و افزود: طرح، ایده و اجرای برنامه‌ها باید از درون تشکل‌ها شکل بگیرد و مجموعه مدیریتی میراث فرهنگی نیز در جایگاه پشتیبان و تسهیلگر، زمینه تحقق پیشنهاد‌های کارشناسی و مورد توافق را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت بازتعریف جایگاه تشکل‌ها در ساختار مدیریتی این حوزه، به تبیین تفاوت میان تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های حرفه‌ای پرداخت و گفت: انجمن‌های حرفه‌ای از جمله تشکل‌های فعال در حوزه هتل‌داری، دفاتر خدمات مسافرتی و صنایع دستی، ظرفیت مهمی برای مشارکت سازمان‌یافته در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها دارند.

مریدی با اشاره به جایگاه قانونی این انجمن‌ها و ظرفیت‌های نظارتی اداره‌کل در حوزه فعالیت آنها افزود: استفاده از ظرفیت انجمن‌های حرفه‌ای می‌تواند مسیر مشارکت فعالان اقتصادی و تخصصی را هموارتر کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با انتقاد از نگاه سنتی به تشکل‌ها که گاهی حضور آنها را به شرکت در جلسات و مراسم محدود می‌کرد، تصریح کرد: تجربه رویداد‌هایی همچون مهر شیراز نشان داد که ظرفیت قابل توجهی در تشکل‌ها وجود دارد و باید از این ظرفیت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استفاده کرد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه تشکل‌ها نباید صرفاً در جایگاه حامی یا منتقد دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند، اظهار کرد: این مجموعه‌ها باید یکی از اضلاع اصلی تغییر، تصمیم‌سازی و توسعه باشند. قدرت واقعی تشکل‌ها نیز در هم‌صدایی، اتحاد و حرکت هدفمند آنها نهفته است و حتی مجموعه‌هایی با اعضای محدود، در صورت برخورداری از انسجام و برنامه مشخص، می‌توانند منشأ تحولات مؤثر باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس همچنین بر ضرورت مشارکت فعالان فرهنگی و تشکل‌ها در سامانه‌های ثبت رویداد‌ها و معرفی آداب و رسوم تأکید کرد.