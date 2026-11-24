دو روز آخر هفته جاری دمای هوا در اغلب مناطق استان زنجان به طور نسبی و موقت تا پنج درجه کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس هواشناسی استان زنجان گفت: دو روز آخر هفته جاری دمای هوا در اغلب مناطق استان به طور نسبی و موقت تا پنج درجه کاهش خواهد یافت.

مرتضی قدیمی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا روز پنجشنبه هفته جاری آسمان استان در اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و برای اواخر هفته انتظار فعالیت سامانه بارشی نداریم.

وی یادآور شد: طی روز‌های پیش رو شاهد افزایش پوشش ابر در اکثر نواحی استان خواهیم بود و علاوه بر آن سرعت وزش باد نیز فردا چهارشنبه به خصوص در ساعات بعدازظهر افزایش می‌یابد.

قدیمی اظهار داشت: با شرایط جوی حاکم بر استان سرعت وزش باد می‌تواند به آستانه شدید و نسبتا شدید نیز برسد.

وی ادامه داد: طی شبانه روز گذشته ایستگاه حصار با سه درجه کمترین و ایستگاه گیلوان با ۲۹ درجه سانتیگراد بیشترین دما را در استان به ثبت رسانده‌اند.

قدیمی افزود: دمای هوا طی شبانه روز گذشته در زنجان نیز ۶ و ۱۹، آب‌بر ۱۲ تا ۲۲، قیدار پنج تا ۱۵، خرمدره پنج تا ۱۹، ابهر پنج تا ۲۰، زرین‌آباد هفت تا ۱۸، گرماب چهار تا ۱۸ و ماه‌نشان چهار تا ۱۹ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.