همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، آیین تکریم و تجلیل از مادران و همسران شهدای والامقام در آستان مقدس امامزاده سیدصدرالدین اردبیل و دیگر مناطق استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س)، آیین تکریم و تجلیل از مادران و همسران شهدای والامقام در آستان مقدس امامزاده سیدصدرالدین اردبیل و دیگر مناطق استان برگزار شد.

برای پاسداشت مقام والای بانوانی که عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود را در راه دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی تقدیم کردند و با سال‌ها صبر، استقامت و وفاداری، جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشتند.

حجت الاسلام مهدی ستوده، مدیرکل اوقاف امور خیریه استان اردبیل در مراسم تجلیل از مادران و همسران شهدا در اردبیل، اظهار کرد: حیات و ممات انقلاب اسلامی مرهون شجاعت و سلحشوری شهدا و ایثارگرانی است که بی ادعا در دفاع از این کشور و فرهنگ اسلامی به پا خسته و به درجه اعلای شهادت رسیدند.

مدیرکل اوقاف امور خیریه استان اردبیل گفت: مادران و همسران شهدا در کنار فرزندانشان صبورانه در این سنگر از ارزش‌های الهی دفاع کرده و زمینه‌ساز تقویت روحیه ایثار، جهاد، شجاعت و صبوری در جامعه شدند.

ستوده افزود: ولایتمداری شهدای ما مثال زدنی است و خانواده‌های آنها نیز همین راه را در تبعیت از اسلام، قرآن، اهل بیت و ولایت فقیه در سیره و سلوک خود مد نظر قرار دادند تا حرکت‌های بی‌بدیلی را در اعتلای فرهنگ جهاد و شهادت شاهد باشیم.

وی بیان کرد: این بانوان با تعذیب ام البنین و حضرت زینب (س) علی صبورانه در سنگر دفاع از میراث عظیم شهدا حاضر شده و امروز نیز در صحنه میدان همین روحیه ایثارگری را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل اوقاف امور خیریه استان اردبیل خاطرنشان کرد: در تداوم این مسیر باید با قدرت و صلابت در میدان حاضر باشیم تا نقشه‌های شوم دشمنان خنثی شده و ابهت جامعه اسلامی و میراث عظیم شهدا جاودانه بماند.

ستوده ادامه داد: در جنگ هشت ساله و دو دفاع مقدس اخیر نیز، ایثارگری شهدا و صبر و استقامت همسران و مادران این شهدا نیز درس‌های آموختنی به همه ما داده است که ما امروز تجلیل و تکریم از این سرمایه‌های معنوی و ارزشی را مورد توجه قرار دادیم.