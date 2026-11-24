فرماندار مراغه گفت: مجمع مشورتی برای بررسی نیاز‌ها، مشکلات و درخواست‌های مردم شهرستان و برنامه ریزی برای رفع این مشکلات راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی امیری راد در جلسه شورای اداری شهرستان افزود: برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذار و توسعه بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و گردشگری از اولویت‌های این مجمع است.

وی اضافه کرد: تلاش برای جلب رضایت مردم، برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری و توسعه اشتغال و افزایش درآمد شهروندان باید در اولویت مجمع مشورتی و مسئولان شهرستان باشد.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه گفت: سامانه فواد برای پاسخگویی سریع و اخلاق مدار به شهروندان در این شهرستان راه اندازی شده است.

علی امیری راد افزود: در زمان حاضر خدمت به مردم و جلب رضایت آنان کمتر از مقابله با دشمن نیست.

امام جمعه مراغه هم در این نشست گفت: مسئولان و کارکنان در خدمت به مردم جدیت داشته باشند و مردم نیز در اداره بهتر کشور به مسئولان کمک کنند.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده با تبریک هفته بسیج افزود: این نهاد مردمی از بدو تاسیس از هشت سال دفاع مقدس تا کرونا و جنگ تحمیلی سوم برای آرامش، امنیت و سلامت جامعه پای کار بوده است.

وی اضافه کرد: اقدامات بسیجیان در عرصه‌های مختلف دفاعی، بهداشتی، سازندگی و کمک‌های مومنان بسیار ارزشمند است.

در این مراسم از مدیران نمونه ادارات و بسیجیان پیشکسوت شهرستان مراغه تجلیل شد.