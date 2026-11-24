به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یدالله روحانی‌منش گفت: این زندانیان به علت ناتوانی در پرداخت بدهی و محکومیت‌های مالی در زندان به سر می‌بردند که با کمک‌های مردمی و تلاش ستاد دیه زمینه آزادی آنان فراهم شد.

او با اشاره به میزان بدهی زندانیان آزادشده افزود: مجموع بدهی این افراد چهارصد میلیارد ریال بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، جلب رضایت شکات، کمک خیران و مساعدت‌های صورت‌گرفته، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

رئیس ستاد دیه استان همدان با بیان اینکه همچنان شمار قابل توجهی از زندانیان جرایم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های مردمی هستند تاکید کرد: هم‌اکنون ۴۲۵ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان حضور دارند که مجموع بدهی آنان ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

روحانی‌منش افزود: بسیاری از این زندانیان به دلیل مشکلات مالی و ناتوانی در پرداخت بدهی، ناخواسته از خانواده‌های خود دور مانده‌اند و کمک‌های خیران می‌تواند زمینه بازگشت آنان به آغوش خانواده را فراهم کند.

او با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تصریح کرد: کمک‌های کوچک و بزرگ مردم در کنار پیگیری‌های ستاد دیه می‌تواند گره‌گشای مشکلات این زندانیان و خانواده‌های آنان باشد.

رئیس ستاد دیه استان همدان از مردم و خیران خواست با مشارکت در این امر خداپسندانه، برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و بازگشت آنان به زندگی و کانون خانواده کمک کنند.