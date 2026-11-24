

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جشنواره بین‌المللی نیما، با اشاره به راه اندازی دبیرخانه گفت‌و‌گو‌های فرهنگی ایران ایران و کشور‌های آسیای مرکزی و حوزه قفقاز در دانشگاه مازندران ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجرایی موجود و تعامل موثر با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برنامه‎ریزی‌های راهبری برای شبکه‌سازی نخبگانی فراهم شود.

محمدعلی ربانی از جمله وظایف این دبیرخانه را تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و جدول زمانبندی اجلاس‌های مرتبط، شناسایی و دعوت از اندیشمندان، نظارت بر تهیه محتوای علمی و فرهنگی، نظارت بر تعاملات رسانه‌ای، تداوم و تعمیق گفت‌و‌گو‌های فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های آسیای مرکزی و حوزه قفقاز و راه‎اندازی سایت اختصاصی نشریه اعلام کرد.

او نیما یوشیج را یکی از چهره‌های ساختار شکن زبان و ادبیات فارسی معرفی کرد و افزود: جشنواره‌های بین المللی فرصت مناسبی برای معرفی دقیق‌تر و دستیابی به جنبه‌های کمتر شناخته و معرفی شده این چهره ادبی به ویژه در کشور‌های پیرامونی و فارسی زبان است.

جشنواره بین‌المللی نیما از امروز در دانشگاه مازندران آغاز شده است و تا پنج شنبه پنجم آذرماه ادامه دارد.