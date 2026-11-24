مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در پایانه‌های تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت با استقرار پیمانکار جدید و تجهیزات مورد نیاز دوباره آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در پایانه‌های تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت با استقرار پیمانکار جدید و تجهیزات مورد نیاز دوباره آغاز شد.

حاجی‌زاده اظهار کرد: ازسرگیری فعالیت فروش مرزی در این ۲ پایانه با همکاری استانداری آذربایجان غربی و برنامه‌ریزی مدیریت منطقه انجام شده است.

وی افزود: در راستای تسهیل مبادلات تجاری و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مناطق مرزی، پیمانکار جدید در پایانه‌های تمرچین و کیله مستقر شده و تجهیزات مورد نیاز برای تسریع و تسهیل فرآیند فروش نیز در این ۲ مرز فراهم شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب اضافه کرد: تجهیزات جدید ظرفیت عملیاتی فروش مرزی را افزایش داده و زمینه ارائه خدمات با سرعت و دقت بیشتر به بازرگانان و فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.

حاجی‌زاده با اشاره به اهمیت این فعالیت‌ها در توسعه مبادلات تجاری با اقلیم کردستان عراق بیان کرد: ازسرگیری فروش مرزی فرآورده‌های نفتی علاوه بر تقویت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی، زمینه افزایش تعاملات تجاری و رضایت فعالان این حوزه را فراهم می‌کند.

بر اساس گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب، فعالیت فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در پایانه‌های تمرچین و کیله با استقرار پیمانکار جدید و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز دوباره به جریان افتاده است.