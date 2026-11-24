به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: نخستین مأموریت عملیاتی بالگرد اورژانس هوایی استان پس از بازگشت به چرخه خدمت‌رسانی، با انتقال یک بیمار مبتلا به سکته مغزیاز جزیره خارگ به بیمارستان خلیج فارس بوشهر انجام شد.

دکتر علیرضا حاجیونی اظهار داشت: در پی اعلام نیاز به انتقال یک بیمار دچار سکته مغزی از جزیره خارگ، بالگرد اورژانس هوایی استان ساعت ۱۱:۵۰ پایگاه خود را به مقصد جزیره ترک کرد و پس از انجام اقدامات لازم، بیمار را به بیمارستان خلیج فارس بوشهر منتقل کرد.

وی افزود: این مأموریت در حالی انجام شد که با توجه به حساسیت زمانی در بیماران دچار سکته مغزی، انتقال سریع بیمار از طریق امداد هوایی، امکان دسترسی زودتر به خدمات درمانی تخصصی را فراهم می‌کند.