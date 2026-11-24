فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: ۱۶۸ سری جهیزیه و پنج هزار بسته معیشتی و نوشت افزار به زوج‌های جوان و خانواده‌های نیازمند استان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: ارزش هر سری جهیزیه شامل یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز، فرش، پتو و ظرف آشپزخانه ۲۰۰ میلیون تومان است.

سردار حسن صنعتکاران افزود: ۵ هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۶ میلیون تومان و کیف و کفش و لوازم التحریر هم به ارزش هربسته ۵ میلیون تومان بین دانش آموزان و نیازمندان توزیع شد.

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