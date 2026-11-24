رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل ۴۱ پرونده حقوقی و کیفری در ارتباط با جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها با رویکرد نتیجه‌محور و با رعایت تمامی مؤلفه‌های دادرسی عادلانه و منصفانه در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی، در حاشیه نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حقوقی جنایت حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این حادثه اظهار کرد: شهدای مظلوم و معصوم مدرسه شجره طیبه میناب، فرزندان عزیز ما هستند که در محیط آموزشی، بی‌گناه و مظلومانه، در پی جنایتی وحشیانه به شهادت رسیدند.

عتباتی با بیان اینکه پیگیری قضایی این جنایت‌ها و تعقیب کیفری متهمان و عوامل دخیل در آنها از برنامه‌های مهم قوه قضاییه است، افزود: حسب دستور رئیس قوه قضاییه و با توجه به تأکیدات و فرامین امام شهید و همچنین رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، دستگاه قضایی با همکاری تمامی عوامل و نهاد‌های مرتبط، پیگیری حقوقی و قضایی این موضوعات را در دستور کار قرار داده است.

عتباتی با اشاره به تشکیل ۴۱ پرونده مرتبط با جنایت‌ها و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تصریح کرد: این پرونده‌ها در دو بخش حقوقی و کیفری تشکیل شده‌اند و امروز نیز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حقوقی مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی شهدای مدرسه میناب برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مرتبط با این جنایت‌ها گفت: پرونده کیفری شهدای میناب، پرونده شهدای لامرد و لارستان، پرونده ناوگروه دنا و پرونده شهادت قائد شهید امت و تعدادی از اعضای خانواده ایشان از جمله پرونده‌های تشکیل‌شده در این زمینه هستند که کیفرخواست غالب این پرونده‌ها صادر شده و برخی نیز در نوبت رسیدگی قرار دارند.

عتباتی با تأکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده‌ها با وجود تأثر و اندوه ناشی از این جنایت‌ها باید در چارچوب قانون انجام شود، ادامه داد: فرایند دادرسی قانونی، عادلانه و متقن در دستور کار دادگاه‌ها قرار دارد و تأکید شده است که تمامی عناصر و مؤلفه‌های یک دادرسی منصفانه و مستقل در جریان رسیدگی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

عتباتی در پاسخ به پرسشی درباره زمان‌بر بودن رسیدگی به این پرونده‌ها و نتیجه نهایی آنها اظهار کرد: تجربه دادگستری استان تهران در رسیدگی به پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد که این اقدامات می‌تواند به صدور رأی و حتی اجرای حکم منجر شود؛ از جمله پرونده حقوقی بیماران پروانه‌ای علیه دولت آمریکا که در دادگستری استان تهران رسیدگی و منتهی به صدور رأی شد و حتی در مرحله اجرای حکم نیز برای جبران خسارات و پرداخت ضرر و زیان‌های تعیین‌شده اقداماتی صورت گرفت.

عتباتی افزود: ما فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها را با نگاه نتیجه‌محور دنبال می‌کنیم. احکامی که در دادگاه‌های داخلی صادر می‌شوند، علاوه بر برخورداری از اعتبار قضایی و قانونی در نظام حقوقی کشور، می‌توانند به‌عنوان اسناد قضایی در محاکم بین‌المللی نیز مورد استناد قرار گیرند؛ موضوعی که با پیگیری وزارت امور خارجه، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و سایر نهاد‌های مسئول دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قضات، وکلا و حقوقدانان سراسر جهان گفت: انتظار ما از جامعه حقوقی دنیا این است که با نگاه عمیق و دقیق، ابعاد این جنایت‌ها را مورد توجه قرار دهند. وی ادامه داد: از جامعه حقوقی جهان انتظار داریم چشم خود را بر جنایت‌هایی که در میناب، تهران، فارس و سایر نقاط کشور رخ داده است نبندند و در محکومیت این اقدامات و کمک به دستگاه قضایی برای به مجازات رساندن عاملان و آمران آنها نقش‌آفرینی کنند.

عتباتی تأکید کرد: مقابله با جنایت علیه انسانیت و بشریت، رسالتی انسانی، شغلی و حرفه‌ای است که بر عهده قضات، وکلا و تمامی فعالان عرصه حقوق قرار دارد و این مسئولیت فارغ از دین، مذهب، نژاد، کشور و تابعیت افراد است. امروز همه وجدان‌های بیدار و انسان‌های آزاده باید در برابر چنین جنایت‌هایی واکنش نشان دهند.