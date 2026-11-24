به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، در آیینی باشکوه و سرشار از اشک و افتخار، مردم ولایتمدار و انقلابی بابل، پیکر مطهر شهید ناوبان یکم محمد عباسی فیروزجاه را که پس از مدتی تحمل جراحت‌های ناشی از حمله ارتش تروریستی آمریکا، به یاران شهدا پیوست، تشییع کردند.

شهید عباسی فیروزجاه، از آن دست قهرمانانی بود که در قلب تلاطم‌های دریای جنوب و در مواجهه با حملات سنگین دشمن، با ایستادگی خود، امنیت سواحل ایران را تضمین کرد.

او که وظیفه ناوبانی در میان موج‌های خروشان و زیر آتش گلوله‌های دشمن را بر عهده داشت، امروز پس از تحمل درد‌های ناشی از مجروحیت، در میان جمع یاران و همرزمان شهید خود، به آرامش ابدی دست یافت.



در مراسم تشییع این شهید والامقام، حضور گسترده مردم، ایثارگران، جانبازان و مسئولان محلی، نشان‌دهنده وفاداری مردم بابل به ارزش‌های دفاع مقدس بود.



پیکر مطهر ایشان پس از برگزاری آیین‌های مذهبی، در روستای فک بندپی شرقی بابل به خاک سپرده شد.