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پیکر مطهر شهید ناوبان یکم محمد عباسی فیروزجاه در بابل تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد
شهید عباسی فیروزجاه، از آن دست قهرمانانی بود که در قلب تلاطمهای دریای جنوب و در مواجهه با حملات سنگین دشمن، با ایستادگی خود، امنیت سواحل ایران را تضمین کرد.
او که وظیفه ناوبانی در میان موجهای خروشان و زیر آتش گلولههای دشمن را بر عهده داشت، امروز پس از تحمل دردهای ناشی از مجروحیت، در میان جمع یاران و همرزمان شهید خود، به آرامش ابدی دست یافت.
در مراسم تشییع این شهید والامقام، حضور گسترده مردم، ایثارگران، جانبازان و مسئولان محلی، نشاندهنده وفاداری مردم بابل به ارزشهای دفاع مقدس بود.
پیکر مطهر ایشان پس از برگزاری آیینهای مذهبی، در روستای فک بندپی شرقی بابل به خاک سپرده شد.