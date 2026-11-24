به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، در آیینی باشکوه و سرشار از اشک و افتخار، مردم ولایتمدار و انقلابی بابل، پیکر مطهر شهید ناوبان یکم «محمد عباسی فیروزجاه» را که پس از سال‌ها صبوری بر جراحت‌های دوران دفاع مقدس، به یاران شهدا پیوست، تشییع کردند.

شهید عباسی فیروزجاه، از آن دست قهرمانانی بود که در سال‌های پرخطر دفاع مقدس، در قلب تلاطم‌های دریای جنوب و در مواجهه با حملات سنگین دشمن، با ایستادگی خود، امنیت سواحل ایران را تضمین کرد. او که وظیفه ناوبانی در میان موج‌های خروشان و زیر آتش گلوله‌های دشمن را بر عهده داشت، امروز پس از گذراندن سال‌هایی طولانی با دردهای ناشی از مجروحیت، در میان جمع یاران و همرزمان شهید خود، به آرامش ابدی دست یافت.

در مراسم تشییع این شهید والامقام، حضور گسترده مردم، ایثارگران، جانبازان و مسئولان محلی، نشان‌دهنده وفاداری مردم بابل به ارزش‌های دفاع مقدس بود.

پیکر مطهر ایشان پس از برگزاری آیین‌های مذهبی، در روستای فک بندپی شرقی بابل به خاک سپرده شد.