

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، طرح «کاروان سلامت» جمعیت هلال‌احمر شهرستان پلدشت در روستای شهرک میلاد برگزار شد.

در این طرح، با حضور اعضا و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، خدمات متنوعی از جمله ویزیت پزشک عمومی، مشاوره مامایی، ارائه دارو‌های رایگان و آموزش‌های بهداشتی به بیش از ۶۰ نفر از اهالی روستا ارائه شد.

ارزش ریالی خدمات و اقلام ارائه‌شده در این کاروان سلامت، بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.