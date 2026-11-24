معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از باز بودن مرز مسافری شلمچه و ادامه عادی تردد زائران و مسافران از این مرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از باز بودن مرز مسافری شلمچه و تداوم عادی تردد زائران و مسافران از این مرز خبر داد.

ولی‌الله حیاتی گفت: سامانه گمرکی عراق دچار اختلال شده و پیگیری‌ها برای رفع مشکل از سوی استاندار خوزستان، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق در حال انجام است.

وی تأکید کرد: اختلال در سامانه گمرکی عراق تأثیری بر تردد مسافران از مرز شلمچه نداشته است.