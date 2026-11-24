امام جمعه کیش، با اشاره به اینکه مدیون خون شهدا هستیم، گفت: اقتدار و سربلندی ایران به برکت جان‌فشانی شهدا و صبر خانواده‌های معظم آنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز در جمع خانواده‌های معظم شهدا با اشاره به نقش بی‌بدیل شهیدان و خانواده‌های معظم آنان در حفظ استقلال، امنیت و اقتدار کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران مدیون خون شهیدان و صبر، استقامت و ایثار خانواده‌های آنان است.

او افزود: اقتدار، عزت و سربلندی جمهوری اسلامی ایران به برکت جان‌نثاری و جان‌فشانی شهیدان عزیز و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان به دست آمده است.

امام جمعه کیش، افزود: شهیدان در مسیر حفظ کشور، نظام و دین جان خود را فدا کردند و خانواده‌های آنان نیز برای حفظ دین و رساندن پیام شهدا سختی‌ها و دشواری‌های فراوانی را تحمل کردند.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز افزود: صبر و مقاومت خانواده‌های شهدا ارزشی کمتر از شهادت شهیدان ندارد و خانواده‌های شهدا، مادران و همسران شهیدان همانند شهیدان برای ما ارزشمندند و وجود آنان موجب تداوم راه و پیام شهیدان است.

او تصریح کرد: ما مدیون خانواده‌های شهدا هستیم و کوچک‌ترین وظیفه ما، حضور در کنار آنان، خدمت‌رسانی، عرض ادب و قدردانی از ایثار و فداکاری آنان است.

امام جمعه کیش با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از حضرت‌ام‌البنین (س)، حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب کبری (س) الگو گرفته است، گفت: این نظام در مسیر اهل‌بیت (ع) و بانوان صدر اسلام حرکت می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز گفت: خداوند متعال به برکت خون شهیدان، عزت و سربلندی را برای خانواده‌های شهدا و جمهوری اسلامی ایران رقم بزند و پیروزی نهایی را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد.