به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: با مسدودسازی این چاه‌ها از برداشت غیرمجاز ۲۰میلیون مترمکعب آب در استان جلوگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدامین بارانی گفت: در چارچوب اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی گامی مؤثر در کاهش فشار بر سفره‌های آب زیرزمینی، جلوگیری از افت سطح آبخوان‌ها و صیانت از ذخایر ارزشمند آبی استان به شمار می‌رود.

بارانی با تأکید بر تداوم برخورد با برداشت‌های غیرمجاز خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی با جدیت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای قرار دارد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه صیانت از منابع آب صیانت از حقوق نسل‌های آینده و تضمین پایداری زندگی مردم است، تصریح کرد: مجموعه شرکت آب منطقه‌ای استان با تمام ظرفیت در مسیر حفاظت از منابع آبی، مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت این سرمایه ملی گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند با اجرای برنامه‌های حفاظتی و مدیریت اصولی منابع آب، زمینه تأمین پایدار آب و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کند.