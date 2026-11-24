به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: این تأییدیه‌ها پس از انجام بازرسی‌های فنی و احراز انطباق با الزامات استاندارد‌های ملی صادر شده است.

مصطفی بذری افزود: با هدف ارتقای ایمنی شهروندان و پیشگیری از حوادث احتمالی، بازرسی آسانسور‌ها از طریق شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت‌شده و با نظارت اداره کل استاندارد خراسان جنوبی انجام می‌شود و تنها آسانسور‌هایی که الزامات استاندارد را رعایت کرده باشند، موفق به دریافت تأییدیه ایمنی خواهند شد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷۱۴ تأییدیه ایمنی آسانسور در استان صادر شده که این امر بیانگر تداوم نظارت بر ایمنی آسانسور‌های مشمول استاندارد اجباری است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: مالکان و مدیران ساختمان‌ها موظفند ضمن اخذ تاییدیه ایمنی اولیه (پایان کار) و انجام سرویس و نگهداری مستمر، نسبت به بازرسی ادواری و تمدید به‌موقع تأییدیه ایمنی آسانسور نیز اقدام کنند.