به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین مافی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ری در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، فردی را که به گفته پلیس سابقه فعالیت در زمینه ترانزیت مواد مخدر به خارج از کشور داشت، شناسایی کردند.

وی افزود: پس از تکمیل بررسی‌ها، متهم بازداشت شد و در بازرسی از وی حدود ۱۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع ماری‌جوانا کشف و ضبط شد.

سردار مافی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.