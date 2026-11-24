رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان و عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران، از برگزاری مسابقات دسته‌های آزاد اینلاین فری‌استایل کشور به میزبانی شهرستان کاشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهرام اکبری گفت: این رقابت‌ها روز‌های ۵ و ۶ آذرماه ۱۴۰۵ با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور در دو بخش آقایان و بانوان و در شاخه‌های بتل و جامپ برگزار می‌شود.

وی افزود: میزبانی کاشان از این رویداد ملی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی این شهرستان و تقویت جایگاه استان اصفهان در میزبانی رقابت‌های ملی اسکیت است.

رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات دستجات آزاد گفت: این رقابت‌ها نقش مؤثری در شناسایی استعداد‌های جدید، ارتقای سطح فنی ورزشکاران، افزایش تجربه مسابقه‌ای و ایجاد انگیزه در میان علاقه‌مندان به رشته اینلاین فری‌استایل دارد.

اکبری با تأکید بر رویکرد فدراسیون اسکیت در توسعه متوازن رشته‌های اسکیت در سراسر کشور، حمایت از هیأت‌های استانی، گسترش میزبانی مسابقات ملی، استعدادیابی و فراهم‌سازی فرصت حضور و رقابت برای ورزشکاران در استان‌های مختلف را از محور‌های مهم توسعه این رشته برشمرد.

به گفته وی برگزاری این رقابت‌ها در شهرستان کاشان نیز در راستای همین نگاه ملی و سیاست توسعه همه‌جانبه اسکیت در کشور صورت می‌گیرد.