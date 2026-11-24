به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ جعفری با اشاره به کاهش تلفات تصادفات رانندگی جاده‌ای در استان گفت: در هشت ماهه امسال، شمار جان‌باختگان تصادفات رانندگی جاده‌ای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ نفر، معادل یازده درصد کاهش داشته است.

وی همچنین از کاهش ۹ درصدی مجروحان تصادفات جاده‌ای خبر داد و افزود: تعداد مجروحان حوادث رانندگی نیز از ۲۶۹۸ نفر در هشت ماهه سال گذشته به ۲۴۳۳ نفر در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۲۶۵ نفری مصدومان است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در مدیریت ترافیک گفت: امسال مراکز مانیتورینگ و پهپاد‌های فرماندهی انتظامی با پایش محور‌های مواصلاتی و ارسال تصاویر، به رصد وضعیت ترافیکی و مدیریت بهتر تردد‌ها کمک کردند.

سرهنگ جعفری با بیان اینکه کاهش تلفات تصادفات به معنای کاهش خانواده‌های داغدار است، بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، اجرای سرعت‌کاه‌های استاندارد، نصب تابلو‌های هشداردهنده و رنگ‌آمیزی و خط‌کشی اصولی معابر از مهم‌ترین اقدامات برای ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات است.

وی ایمن‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل را عاملی مؤثر در کاهش احتمال وقوع حوادث و شدت تصادفات دانست و افزود: پیشگیری از تصادفات و حفظ جان کاربران راه، نیازمند همدلی و همکاری دستگاه‌های مسئول، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی راه‌هاست.