وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در آغاز سفر یک‌روزه خود به استان البرز، با حضور در گلزار شهدای اشتهارد به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و پس از آن هتل دستکند این شهرستان را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدرضا صالحی‌امیری در ادامه برنامه سفر‌های استانی خود وارد استان البرز شد و در نخستین برنامه این سفر، با حضور در گلزار شهدای اشتهارد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هشت ساله، ۱۲ روزه و رمضان را گرامی داشت و پس از آن هتل دستکند شهرستان اشتهارد را افتتاح کرد.

این سفر یک‌روزه با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و زیرساخت‌های سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز و ارزیابی زمینه‌های تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری موثرتر از مزیت‌های فرهنگی و تاریخی این استان انجام می‌شود.

بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه این سفر از تپه ازبکی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان نظرآباد بازدید خواهد کرد، محوطه‌ای باستانی که از منظر مطالعات تاریخی و باستان‌شناختی، جایگاهی قابل‌توجه در شناخت پیشینه استقرار و تحولات فرهنگی فلات ایران دارد.

بازدید از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساوجبلاغ و منطقه برغان، از دیگر برنامه‌های صالحی‌امیری در این سفر است. این بازدید‌ها با تمرکز بر شناسایی قابلیت‌های محلی، ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی و طبیعی و زمینه‌های توسعه اقتصاد گردشگری در مناطق مختلف استان انجام خواهد شد.

همچنین بازدید از کاخ‌موزه سلیمانیه کرج، از دیگر برنامه‌های وزیر میراث‌فرهنگی است که در چارچوب بررسی وضعیت آثار تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی استان البرز پیش‌بینی شده است.

افتتاح یک هتل در کرج و حضور در نشست شورای اداری استان البرز نیز از برنامه‌های پایانی سفر یک‌روزه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود.

سفر استانی صالحی‌امیری به البرز در شرایطی انجام می‌شود که این استان با برخورداری از محوطه‌های ارزشمند باستان‌شناختی، آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی، از قابلیت‌های قابل‌توجهی برای تقویت گردشگری فرهنگی، توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گسترش مشارکت بخش‌خصوصی در اقتصاد گردشگری برخوردار است